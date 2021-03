Ginevra Lamborghini, lato A e lato B. E’ disarmante, talmente bella – FOTO

Ginevra Lamborghini pubblica una storia di Instagram in cui mostra in evidenza un lato A da urlo e un fondoschiena da capogiro

E’ un momento di estasy totale per la splendida Ginevra Lamborghini sempre attiva sui social network e sensibile agli scatti più glamour e affascinanti dell’era moderna. Lei si è ambientata subito al nuovo stile di vita del momento che vede una concorrenza spietata di dive in bella mostra.

Ginevra dunque dimostra di essere pienamente al passo con i tempi, grazie anche ad una giovinezza e bellezza che brilla di luce propria. Conosciuta al pubblico, come la sorella minore della più celebre, Elettra, tra le due non scorre buon sangue, già dai tempi non sospetti.

L’assenza e il menefreghismo di Ginevra di fronte ad un momento così importante per la sorella, come il matrimonio hanno regnato sovrani, generando un odio reciproco non indifferente. L’astio tra le due di una famiglia, proprietaria del marchio automobilistico è arrivata persino sotto i riflettori del reality, del Grande Fratello Vip 2020, dove la più piccola avrebbe dovuto dire la sua

Ginevra Lamborghini senza freni su Instagram: che schianto

Ginevra Lamborghini distoglie l’attenzione dalle critiche mediatiche con un unico scatto fulminante, pubblicato di recente tra le stories di Instagram. Mai come in questo momento è impegnata ad aumentare il volume della sua già affermata notorietà, anche se stavolta non ha badato a sentimentalismi.

La splendida sorellina di Elettra ha anticipato l’arrivo dell’estate con una serie di foto accattivanti che in queste ore fanno inevitabilmente il giro del web. Lei è di una bellezza disarmante, immortalata in costume da bagno.

L’anteprima di uno scatto soleggiato vede Ginevra nel bagno di casa a scattare selfie di profilo che evidenziano un aspetto fisico curvilineo e perfetto da far venire già il mal di testa. Poi l’esposizione al sole e ad un’abbronzatura vivace, sembra di stare ai “Caraibi“, mette in risalto il resto del suo inimitabile repertorio di forme.

Lei è divinamente bella, mentre sullo sfondo del primo piano, distesa sul prato del giardino mostra un lato A e un lato B, incredibili. Così Ginevra ha fatto breccia nel vostro cuore, al primo colpo. E voi, invece cosa ne pensate della sua invitante uscita su Instagram?