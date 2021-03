Giorgia Rossi e il suo appuntamento a mezzanotte…da pazzi rifiutare! – FOTO

Giorgia Rossi incanta il pubblico dei social grazie ad una foto in cui si contraddistingue per bellezza ed eleganza

Giorgia Rossi ha usato il suo profilo Instagram per dare un appuntamento davvero imperdibile per tutti i suoi fan che la seguono con amore sui social. Nella didascalia che accompagna infatti l’ultima foto condivisa, la giornalista dà appuntamento a mezzanotte. Un orario che potrebbe far nascere chissà quali aspirazioni romantiche ma che invece è semplicemente l’ora in cui va in onda “Pressing” sulle reti Mediaset. In questo scatto la Rossi si mostra seduta su uno sgabello in quella che sembra essere la location di uno shooting fotografico. Il vestitino arancione che indossa riesce a metterle in risalto la carnagione già ambrata che riesce a sfoggiare e soprattutto le magnifiche gambe accavallate. I lunghi e mossi capelli biondi che le ricadono sulla schiena ancora una volta regalano un’immagine ricca di sensualità che è difficile dimenticare. Peccato che per molti l’appuntamento sarà soltanto televisivo ma almeno la sua presenza riuscirà a favorire di sicuro bei sogni.

La vita privata e gli amori di Giorgia Rossi

Giorgia Rossi è una delle giornaliste televisive più amate non soltanto per la sua competenza e professionalità ma anche per l’indiscutibile avvenenza fisica. Una donna dello spettacolo della sua bellezza inevitabilmente si ritrova spesso a veder tirare in ballo le sue relazioni sui settimanali di gossip. In realtà la Rossi conduce una vita privata che poco si adatta ai pettegolezzi che i vip solitamente tendono ad alimentare. L’unico dettaglio che in passato potrebbe aver sollevato qualche rumors sarebbe soltanto legato all’ipotesi che Giorgia abbia vissuto una lunga ed intensa storia d’amore con il calciatore serbo Miralem Pjanic. Una relazione che a quanto pare sarebbe stata la causa del rifiuto dato dallo sportivo, ex Roma e Juventus, ad un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain.

In realtà però nessuno dei due protagonisti ha mai confermato o smentito l’esistenza di una storia dichiarando in più occasioni di essere legati soltanto da una profonda amicizia. Di sicuro c’è che da quattro anni Giorgia Rossi è legata al collega della redazione sportiva di Mediaset Alessio Conti.