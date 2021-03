Giovanna, drammatica rivelazione su Amadeus: “Non riusciva a spogliarsi”

Giovanna Civitillo svela i pesanti retroscena del Festival di Sanremo. E di Amadeus dice: “Un eroe. Talmente stanco che la sera non riusciva nemmeno a spogliarsi”

La moglie di Amadeus e conduttrice di Prima Festival, Giovanna Civitillo, racconta tutto ciò che è accaduto dietro le quinte durante la settimana della kermesse sanremese. La showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui traccia un bilancio del Festival di Sanremo.

Viste le innumerevoli difficoltà di questa edizione – dall’assenza del pubblico al rifiuto di partecipare di Naomi Campbell, ai casi di Covid di Simona Ventura e dei due collaboratori di Irama – Giovanna loda la tenacia del marito. “Amadeus è stato un eroe. Ha cercato di intrattenere il pubblico, divertendo ma senza esagerare, rispettando ciò che la pandemia sta provocando. E davanti a un teatro vuoto, che avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Ma non a lui, non a Fiorello“.

Giovanna, drammatica rivelazione su Amadeus: “Così stanco che non riusciva neanche a spogliarsi”

La conduttrice ha vissuto il Festival accanto al marito Amadeus e ha raccontato le sue abitudini per tentare di mitigare lo stress che la manifestazione canora comporta. Per il conduttore niente cena prima della diretta, e dopo solo una camomilla. “Dopo cinque ore di diretta in cui aveva dato tutto se stesso – ha spiegato Giovanna – aveva solo bisogno di rilassarsi, di scaricare la tensione. A volte, quando arrivava in camerino era così stanco che non riusciva neppure a spogliarsi”.

Lei non gli ha fatto mai mancare il suo supporto e ogni era presente nel suo camerino, per incoraggiarlo. E dal canto suo Amadeus ha fatto il possibile per non cedere alla pressione e agli imprevisti. Lui e Fiorello hanno ostentato sicurezza nonostante gli ascolti tv in calo rispetto alla scorsa edizione. Ma Giovanna ha chiarito che purtroppo è stata una reazione attesa da parte dei telespettatori, preoccupati per i problemi legati alla pandemia.

Per quanto riguarda il futuro, Giovanna Civitillo ha chiarito che non è nelle intenzioni di Amadeus condurre il Festival nel 2022. Come ha già più volte precisato il presentatore, un evento come Sanremo “non può essere di certo una routine, ha sempre bisogno di un progetto nuovo e inedito“.