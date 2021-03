Greta Scarano, dove vive e tutto sulla sua vita privata

L’attrice romana negli ultimi anni è sulla cresta dell’onda e risulta essere una delle interpreti più ricercate del momento ma conosciamola meglio.

Greta Scarano sarà ospite quest’oggi nella consueta puntata di Domenica In e si racconterà ai microfoni di Mara Venier.

Ma chi è Greta Scarano? L’attrice che sta conquistando pubblico e critica da ormai diverso tempo.

Greta Scarano è nata a Roma il 27 agosto 1986, la vedremo presto recitare nella serie basata sulla biografia di Francesco Totti dove interpreterà la moglie del capitano giallorosso, Ilary Blasi.

E’ salita alla ribalta per diversi ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo come Suburra, Il nome della rosa, Il commissario Montalbano, I liceali, Ris, Don Matteo, Distretto di Polizia, Smetto quando voglio- Masterclass.

Da sempre appassionata di recitazione, alla quale ha dedicato tutta la sua vita.

La casa e la vita privata di Greta

Greta Scarano è stata fidanzata con Michele Alhaique conosciuto sul set Qualche nuvola. Successivamente ha iniziato la sua relazione con il regista Sydney Sibilla con il quale è fidanzata dal 2019.

In una recente intervista aveva dichiarato: “Non faccio l’attrice per essere ricca e famosa; il mio è un lavoro molto serio e bisogna arrivarci preparati. Posso stare a casa anche un anno se mi propongono ruoli che non mi coinvolgono”.

Greta è alta 1 metro e 66 e pesa 54 chili. Ha studiato a Roma presso la scuola di teatro Talia e per seguire il suo sogno si è spinta fino in Alabama. Tornata a Roma continua a studiare recitazione e parallelamente Scienze politiche.

Oggi vive nella capitale ma è molto riservata riguardo la sua vita privata.