Heather Parisi, quel silenzio che fa rumore sulla figlia e il fidanzato

L’amore fra Luna Di Giacomo ed il cantautore Ultimo procede a gonfie vele, ma Heather Parisi non si sbilancia: fra mamma e figlia i rapporti sarebbero alquanto tesi

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della nota ballerina Heather Parisi, ha da poco svelato al mondo intero la relazione con Ultimo, il celebre cantante romano. I neo-fidanzati, che inizialmente sembravano restii alle manifestazioni d’amore, ora risultano inseparabili. Solo qualche giorno fa, la 21enne ha postato su Instagram due scatti che la ritraggono assieme al cantautore: i due, a bordo di una barca, sembrano i protagonisti della scena di un film.

Stando a quanto trapela dai social, il sentimento, pur confermato da poco, appare solido e profondo. Gli utenti che seguono la coppia non possono tuttavia fare a meno di domandarsi quale sia il pensiero della mamma di lei. Heather Parisi, secondo le indiscrezioni, non sarebbe infatti in ottimi rapporti con la figlia.

Heather Parisi: il parere su Ultimo, fidanzato di sua figlia Luna

Sebbene i due fidanzati sembrino vivere un momento davvero strepitoso, Heather Parisi non si sbilancia sulla coppia e preferisce tacere. I rumors hanno diffuso la notizia che, fra mamma e figlia, non corra buon sangue. La voce è avvalorata anche dalle testimonianze social: sia la showgirl che la figlia 20enne, infatti, non postano mai foto insieme.

Il silenzio di Heather, a dispetto di quel che si pensa, potrebbe essere la vera risposta a tutto. Forse la ballerina, che non avrebbe un rapporto troppo sereno con la figlia, non ha preso in simpatia neanche il famosissimo fidanzato di lei.

La coppia, nel frattempo, continua a vivere il proprio sentimento ignorando le cattiverie e le malelingue. Qualora infatti Ultimo non avesse l’approvazione della suocera, potrebbe in ogni caso contare sul sostegno di milioni di fan, che lo supportano in qualsiasi decisione.