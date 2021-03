Omicidio Sarah Everard, la ricostruzione del caso: dalla scomparsa al ritrovamento. Alla sbarra un poliziotto.

Era il 3 marzo scorso quando di Sarah Everard, una giovane manager, si persero totalmente le tracce. La ragazza intorno alle 21:30 salutò gli amici con cui aveva trascorso la serata nei pressi di Leathwaite Road, Londra e da quel momento in poi di lei non si seppe più nulla.

Il 6 marzo, la famiglia di Sarah preoccupata ed in pensiero per il fatto che la giovane fosse sparita, decise di sporgere denuncia. Avviate le indagini la polizia scoprì numerosi elementi che hanno portato Scotland Yard, prima a rinvenirne i resti, e poi a rintracciare quale presunto responsabile proprio un agente.

Omicidio Sarah Everard, la ricostruzione del caso: arrestato un poliziotto

Aveva solo 33 anni Sarah Everard, la giovane scomparsa lo scorso 3 marzo ed i cui resti sono stati rinvenuti una settimana dopo in un bosco del Kent. La ragazza, dopo aver salutato gli amici con cui aveva trascorso la serata, sarebbe letteralmente scomparsa nel nulla. Secondo alcuni media britannici, la ragazza, nel tragitto per tornare verso casa avrebbe parlato al telefono con il suo fidanzato.

La sua famiglia, residente a York, dopo tre giorni che non riusciva più a contattarla, avrebbe sporto denuncia di scomparsa facendo partire le indagini di Scotland Yard. In poco tempo la polizia, avrebbe rinvenuto dei filmati che riprendevano la ragazza presso Poynder Road Tulse Hill, intenta a fare rientro presso la sua abitazione al sud di Londra. Quei frame sarebbero stati gli ultimi a mostrarla ancora in vita.

Ad una settimana dalla scomparsa, la polizia avrebbe rinvenuto dei resti umani irriconoscibili che, attraverso l’esame dentale, hanno portato alla conferma trattarsi di Sarah Everard. L’intensa attività di indagine, aveva già condotto gli inquirenti, verso un uomo, proprio un poliziotto. Secondo i media locali e la redazione di ABC, si tratterebbe di un agente del comando di protezione parlamentare e diplomatica, il quale non era in servizio la notte in cui Sarah scomparve. Si chiama Wayne Couzens l’uomo arrestato con l’accusa di rapimento ed omicidio. Ad essere stata arrestata e successivamente rilasciata su cauzione anche la compagna di quest’ultimo. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna pare essere stata indagata con l’accusa di favoreggiamento, per aver assistito l’autore di un reato.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire i tratti di questa tragica vicenda che ha indignato l’opinione pubblica ed acceso numerose proteste di piazza contro la violenza sulle donne.

Intanto, Wayne Couzens è stato già portato dinnanzi ad un Tribunale. Nel corso dell’udienza nulla, però, avrebbe rilevato. Alla Westminster Magistrates Court di Londra ha confermato solo le proprie generalità. Il poliziotto resta in custodia.