Jasmine Carrisi il primo piano mozzafiato : “Ho un unico scopo” – FOTO

Jasmine Carrisi stuzzica i fan dei social pubblicando delle foto nate per soddisfare uno scopo ben preciso

Bella e schietta come sempre Jasmine Carrisi si conferma uno dei personaggi più interessanti che popolano il mondo dei social. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato ben due scatti nati per soddisfare un desiderio preciso che non ha affatto timore di rivelare. Nelle foto Jasmine si è fatta ritrarre in un primissimo piano mettendo ben in evidenza le sue mani affusolate. Lo scopo della figlia di Al bano Carrisi e Loredana Lecciso è quello in effetti di mostrare ai suoi tantissimi follower le sue unghie. Come farebbe qualsiasi ragazza della sua età Jasmine ama curare il suo corpo e giocare con i disegni che la nail art riesce a creare. Per questa volta la giovane cantante ha deciso di impreziosire le sue mani regalandosi delle curve caratterizzate da diversi colori pastello. Un modo divertente ed affascinante per donare quel tocco in più ad un particolare del corpo di una donna già di per sé ammaliante.

I fan preoccupati per Jasmine Carrisi

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram Jasmine Carrisi si è mostrata più bella e più in forma che mai. Eppure alcuni giorni fa è stata proprio la giovane cantante a far preoccupare i suoi fan per un piccolo problema fisico. Nelle stories del noto social network infatti Jasmine è apparsa con degli occhi decisamente arrossati facendo immediatamente scattare l’allarme fra i suoi fan. A quanto pare la bella figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso potrebbe aver commesso un’ingenuità che tantissimi, soprattutto giovani, sono portati a fare. Jasmine avrebbe infatti fatto un uso poco corretto delle lenti a contatto provocandosi così un infezione agli occhi.

Per fortuna però la paura per la sua salute è rientrata in pochissimo tempo semplicemente dopo essersi decisa a dare un po’ di tregua ai suoi incantevoli occhi chiari. Per Jasmine sono bastati un paio di giorni in cui è stata lontana dalle lenti a contatto ricominciando ad usare gli occhiali. In questo modo il rossore è passato e i fan hanno avuto nuovamente l’occasione di perdersi nei suoi meravigliosi occhi cristallini.