Jennifer Lopez, il VIDEO dove è semplicemente pazzesca. Stupenda

Jennifer Lopez con un video pubblicato sui social è riuscita a mettere KO milioni di fan sparsi in tutto il mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez stavolta ha davvero esagerato mettendo fuori combattimento in un colpo solo la “concorrenza” e i cuori di milioni di fan. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram la star internazionale ha offerto ai follower una carrellata di immagini riprese in diversi momenti della sua lunga e fortunata carriera. Nel video si possono notare diversi ricordi di una JLo. sempre diversa. Tante immagini in cui però ci sono di sicuro due costanti: il suo immenso talento artistico e la bellezza esplosiva. Sia in versione cantante scatenata sotto i riflettori del prestigioso Super Bowl che in quella di attrice, passando dai ruoli romantici a quelli di spietata predatrice, la Lopez riesce a stendere a tappeto i fan. Come se ciò non bastasse sono infine le immagini tratte dai suoi video musicali a dare il colpo di grazia ai poveri cuori dei fan. Infatti è proprio in quelle circostanze che la carica erotica di JLo. riesce ad esplodere ed investire il pubblico.

La crisi sentimentale di Jennifer Lopez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Da diverso tempo i settimanali di gossip stanno intensificando la propria attenzione sulla vita privata di Jennifer Lopez. A quanto pare infatti l’artista americana starebbe vivendo un periodo di crisi con il marito Alex Rodriguez. Secondo indiscrezioni infatti la coppia si sarebbe ormai separata da diverso tempo. La circolazione di tali voci ha costretto i diretti interessati a parlare pubblicamente della propria relazione con lo scopo di far sgonfiare tali rumors. La stessa JLo. intervistata avrebbe chiarito di non essersi separata dal marito ma di vivere comunque un periodo in cui è necessaria una riflessione. La crisi che attraversa la coppia certamente non è facilitata dai rispettivi impegni di lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La Lopez infatti in questi mesi si troverebbe a Puerto Rico impegnata sul set del suo prossimo film mentre il marito Alex sarebbe rimasto a Miami. La presenza poi dell’ex della diva Marc Antony in una recente stories di Instagram non contribuisce certamente a riportare il sereno in una coppia che vive un momento di difficoltà.