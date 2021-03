Jessica Franceschetti, il bikini mette in risalto il fisico da urlo: che bomba – FOTO

Jessica Franceschetti pubblica un nuovo scatto. Il bikini mette in risalto il suo fisico prorompente e da perdere il fiato. Date un’occhiata anche voi a questo nuovo scatto social capace di far girare la testa a chiunque!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)



Jessica Franceschetti pubblica un nuovo scatto dove mette in mostra le sue curve particolarmente esplosive. Una vera bomba di sensualità che ogni giorno delizia i suoi utenti con scatti particolarmente audaci e apprezzati.

Nell’immagine la Franceschetti è in bikini e ha uno sguardo sveglio e particolarmente provocante. Slip super sgambato che lascerebbe senza fiato chiunque.

La vicentina è diventata un personaggio pubblico particolarmente apprezzato dai follower per le sue forme davvero prosperose. Grande tifosa del Vicenza, ha una passione smisurata per il calcio. Proprio per questo, nel corso del tempo è riuscita ad avere le copertine sui maggiori quotidiani sportivi italiani. In particolare, è diventata famosa per i suoi palleggi davvero eccellenti.

Il successo su Instagram: tanti commenti e boom di like per la bella vicentina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)



E’ stato un amico ad averle consigliato di aprirsi un account Instagram. Da quel momento, non ha mai perso tempo a pubblicare scatti che, pian piano, sono diventati davvero super apprezzati.

Sono moltissimi, infatti, gli utenti che commentano le sue foto con complimenti di vario tipo: “🔥🔥🔥Sexy, Incredible beauty ❤️, 😍😍😍😍, Magnifique 😍😍😍😍😍😍, Perfecta 😗😗😗😗😗, Ciao bellissima 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️, Averti per le mani 🔥🔥🔥🔥, Stupenda 😍😍😍, Stupenda 😍😍😍, Sei stupenda! 🥰, Sempre bella tu jessy, You look perfect, you are beautiful💫🤍, Diosa❤️, Che bella, Complimenti 😍, Bellissima e sexy amore 😍😮😍😮❤️🔥, Stravolgente la tua bellezza👏👏👏, Hermosa mujer😍😍😍😍😍😍😍😍😍, Ciao, bellissima, sei un vero spettacolo, una meraviglia, della natura, stupenda, buona serata💖💖, Bomba sexy🔥🔥, Sei divina e dalla sensualità infinita.

😘❤️❤️😘, Che fisico Complimenti, 😍😍buona serata, Che faccino da furbetta…meravigliosa creatura”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)



Insomma, sembra proprio che la bellezza della vicentina sia particolarmente apprezzata. Non ci resta che attendere il prossimo scatto audace della bella Jessica che non rinuncia mai ad accontentare i suoi fan.