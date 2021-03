La Casa di Carta 5 (spoiler), la sorte di un personaggio è appesa a un filo: di chi si tratta

Tra le tante domande a cui La Casa di Carta 5 dovrà rispondere c’è anche quella che riguarda la sorte di uno dei personaggi chiave della scorsa stagione.

La Casa di Carta 5 ha finalmente una data di rilascio. La nuova stagione della famosa serie tv spagnola sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dalla mezzanotte del 7 aprile 2021. Non si sa ancora molto riguardo al numero di puntate e alla loro durata, ma si prospetta una mini-stagione da 8 episodi non dissimile dalle ultime due, sempre realizzate sotto l’etichetta del colosso americano.

La serie dovrà rispondere a molti interrogativi rimasti in sospeso. Per esempio, il Professore e Alicia Sierra si conoscono? Che ruolo avrà l’ispettrice nelle prossime puntate? Come farà la Banda ad uscire incolume dalla Banca di Spagna? Tra le mille domande ancora senza risposta ce n’è una che negli ultimi giorni sta facendo parlare il web.

La Casa di Carta 5: cosa ne sarà di César Gandía?

Sembra proprio che gli affezionati telespettatori de La Casa di Carta si stiano chiedendo ormai da un po’ quale sorte toccherà ad un personaggio estremamente odiato della serie. Si tratta di César Gandía, la perfida guardia del corpo del presidente della Banca di Spagna. Dopo essere riuscito a liberarsi delle manette a causa di un colpo di testa di Palermo, Gandía ha rapito Tokyo e poi, nel mezzo di una rappresaglia armata, ha sparato un colpo in testa a Nairobi. La sua storia si è intrecciata con quella della Banda numerose volte e non è escluso che, come tutti i personaggi più sconsiderati, anche la sua vita non sia destinata a finire nel peggiore dei modi. E tuttavia, dalle prime indiscrezioni sembra che non sarà così.

Non si sa ancora nulla di certo sulla quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta, ma i primi spoiler affermano che è altamente improbabile che i membri della banda finiscano per uccidere Gandía. Decidere di mettere fine alla vita di un uomo, infatti, li trasformerebbe in degli assassini ed è una cosa che il Professore non vorrebbe. Sarà effettivamente così o il fatto che il Professore sia ormai fuorigioco cambierà le carte in tavola? Non ci aspetta che attendere il 7 aprile per scoprirlo.