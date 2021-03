Lady Diana, la commovente lettera della nipote Charlotte alla sua nonna. Sono trascorsi più di 23 anni da quando la Principessa è scomparsa e figlia di William e Kate ha voluto scriverle qualcosa

Se noi in Italia dobbiamo aspettare maggio per festeggiare le nostre mamme, in Gran Bretagna è oggi. Come tutti gli anni, i figli di Kate e William hanno deciso di rivolgere un pensiero alla loro nonna Diana che prima di essere la Principessa più amata dal popolo, è stata una mamma tanto amata dai suoi figli e che a sua volta ha donato loro tanto amore e tanti valori importanti.

Lady Diana e l’omaggio della piccola Charlotte: “Manchi tanto a papà”

Sull’account di Kensington Royal, lo staff ha raccontato che quest’anno sarà una festa diversa per ovvie ragioni perché tanti dovranno trascorrerlo lontano dalle persone amate, che per chi vive in lutto oggi è sicuramente una giornata molto difficile, ed è proprio per questo che ogni anno George, Charlotte e Louis si impegnano per creare dei biglietti dedicati alla nonna Diana per il loro papà William. Quello che ha colpito di più tutti è il bigliettino di Charlotte, 5 anni, che ha scritto alla sua nonna: “Cara nonna Diana, ti penso nel giorno della Festa della Mamma. Ti amo tanto e manchi molto a papà. Con molto amore, Charlotte“.

Un biglietto che ha commosso tutti e che sta facendo il giro del web: Diana sarebbe stata una nonna strepitosa ed è un peccato che non abbia avuto modo di conoscere i suoi nipotini.