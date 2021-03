La conduttrice televisiva, ex velina e showgirl posta uno scatto in bianco e nero, in cui inquadra una cornice davanti ad una bicicletta.

Questo post è stato pubblicato dalla showgirl per ricordare un suo caro amico venuto a mancare da poco, cioè Giovanni Gastel.

L’omaggio alla carriera, per il fotografo defunto, è stato reso dallo scatto nella cornice, che si vede nel post: un’immagine scattata proprio da Giovanni.

L’ex velina del programma di Antonio Ricci ha scritto, nella didascalia, le parole seguenti: “Un’immagine vale più di 1000 parole“. E ancora: “Buon Viaggio carissimo Giovanni“.

Il post ha spopolato sul web, con più di 8.000 mi piace e 80 commenti, in circa tre ore.

Maddalena Corvaglia conquista il web: strepitosa su Instagram!

Con i suoi 1,2 milioni di followers su Instagram, Maddalena Corvaglia viene incoronata regina del web.

Il suo curatissimo profilo, contiene più di 2.800 post (con tantissimi scatti di servizi fotografici o di sponsorizzazioni ai più svariati brand), 5 reels, 14 IGTV (in cui tratta soprattutto argomenti riguardanti lo sport) e moltissime cartelle in evidenza.

Tra gli album, composti dalle IG stories salvate, troviamo tantissimi temi diversi, ad esempio pillole del suo lavoro, una parte dei suoi allenamenti, molti dei viaggi in giro per il mondo, foto del suo cagnolino, video in cui pratica pole dance e molto altro.

Nella descrizione dell’account aziendale si definisce “personaggio pubblico“.

Maddalena è seguita da un pubblico di tutte le età: la sua indescrivibile bellezza e la personalità, che riesce a far trasparire attraverso il social network, catturano l’attenzione di migliaia e migliaia di utenti.