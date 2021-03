Malena Nazionale, lo “swipe up” è magico. La diva è un viaggio bollente – FOTO

Malena Nazionale continua imperterrita ad attentare alla salute dei fan dei social con foto e video capaci di provocare un infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

L’ultima stories di Instagram pubblicata da Malena Nazionale è un vero attentato alla salute pubblica. In pochi secondi durante i quali l’influencer invita i suoi fan ad uno swipe up utile per conoscere il consiglio che vuole dare. In realtà verrebbe però da chiedersi se i follower del noto social network abbiano compreso fino in fondo quello che la modella desidera comunicare. Non è difficile immaginare infatti che la maggior parte si sarà distratto di fronte alle curve del seno generosamente offerte a favore dell’obiettivo. Malena infatti si presenta di fronte alla camera del cellulare con una camicetta caratterizzata da una stampa esotica maliziosamente aperta. Proprio quel paio di bottoni lasciati volutamente aperti hanno spalancato davanti agli occhi dei tanti fan una finestra. Davanti al loro sguardo però è stato presentato non un paesaggio bensì quanto di più bello Madre Natura ha voluto creare e donare all’affascinante influencer.

Malena Nazionale, il lato hot dei social

Da quando ha iniziato la sua attività di influencer Malena Nazionale si è contraddistinta dalle sue colleghe per la scelta di puntare tutto sull’erotismo e la fisicità prosperosa. A differenza di molti altri infatti la bella modella non teme affatto di mostrarsi in pose decisamente hot riuscendo a raggiungere il complicato obiettivo di presentarle ai follower senza mai scadere nella volgarità. Malena ad ogni foto pubblicata sul noto social network sembra avere lo scopo di alzare un po’ di più l’asticella e di spingere i fan ad esplorare il lato piccante dei social. Una tecnica che sembra davvero essere quella vincente se si considera la platea di follower adoranti che si allarga sempre di più. Grazie al suo successo Malena sta riuscendo quindi a far diventare “un gioco” la sua vera professione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Sono infatti tantissime le compagnie di moda, e non solo, che affidano alle sue curve e alla sua intelligenza le proprie campagne pubblicitarie. Ultimamente infatti avere Malena Nazionale come sponsor per le proprie attività, in qualsiasi campo commerciale, rappresenta una vera garanzia di successo.