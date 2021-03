Mara Venier, la battuta imbarazzante ad Annalisa: “Qui sei nuda”. Gelo in studio

Ospite di “Domenica In”, Annalisa è caduta vittima delle battute irriverenti di Mara Venier. La conduttrice, osservando la copertina del nuovo album, non è riuscita a trattenere i suoi pensieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Quest’oggi, “Domenica In” ha visto l’arrivo in studio di moltissimi cantanti reduci dall’esperienza di Sanremo. Dopo le interviste ad Arisa e Noemi, che si sono dichiarate soddisfatte ed immensamente felici dell’opportunità ricevuta, è toccato ad Annalisa. La cantante, che quest’anno celebra i 10 anni di carriera, ha pubblicato appena due giorni fa il nuovo album, di cui il singolo “Dieci” è uno degli estratti.

In studio, la Scarrone ha deliziato i telespettatori cantando la canzone classificatasi in settima posizione nella nota gara canora. L’artista, lanciata dal talent show “Amici” di Maria De Filippi, si è detta felice dei risultati raggiunti nei suoi primi 10 anni di carriera. Mara Venier, nel porgere i propri complimenti alla sua ospite, non si è trattenuta dall’esternare una battuta sulla copertina dell’album: l’outfit di Annalisa l’ha davvero lasciata senza parole.

LEGGI ANCHE —> Annalisa, dove vive, la sua casa e tutto sulla sua vita privata

Annalisa, la battuta irriverente di Mara Venier: “Eri nuda”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

LEGGI ANCHE —> Arisa in lacrime, il motivo spiazza tutti. Mara Venier interrompe Domenica In

Il 12 marzo, Annalisa ha pubblicato il nuovo album “Nuda10“, riedizione di un precedente album uscito il 18 settembre 2020, ed intitolato “Nuda”. Il nuovo EP, oltre al singolo “Dieci” che l’artista ha presentato sul palco dell’Ariston, contiene cinque brani in più rispetto al precedente, per un totale di diciannove canzoni. La Scarrone, che ha anche pubblicato un post su Instagram per ricordare l’evento ai fan, festeggia quest’anno i dieci anni di carriera.

Ospite di Mara Venier, Annalisa ha avuto la possibilità di cantare nuovamente il brano sanremese, che le ha permesso di classificarsi in settima posizione al festival. La conduttrice, dopo aver presentato l’EP, non si è trattenuta dal commentare la copertina dell’album, in cui l’artista si è lasciata immortalare nuda.

La battuta irriverente della Venier ha causato il gelo in studio. “E’ bellissima la copertina, molto sexy. Qui sei nuda, hai solo le scarpe“, ha osservato Mara, mettendo la sua ospite visibilmente in imbarazzo. “In realtà c’erano anche altre cose che sono state tolte“, ha risposto Annalisa, cercando di smorzare la tensione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“In realtà, era bello raccontare con l’immagine di togliersi un po’ di freni, di filtri“, ha poi ribadito la Scarrone, ringraziando i fan del supporto dimostratole. La carriera di Annalisa, ormai pienamente decollata, è soltanto agli inizi.