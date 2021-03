Maria De Filippi telefona alla Ferilli alle due di notte: “Cretina…” – VIDEO

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, un’amicizia indissolubile nata nel mondo dello spettacolo che dura da anni: un retroscena inedito

Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di alcuni dei programmi più seguiti in tv, come Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne e Temptation Island, è senza dubbio uno dei volti più importanti nel mondo dello spettacolo. Una trasmissione da lei presentata e molto apprezzata è Tu Si Que Vales, in prima serata il sabato, alla quale partecipa una persona con la quale condivide un’amicizia vera e profonda.

Si tratta di Sabrina Ferilli, attrice che nella sua carriera ha lavorato con i più rinomati registi italiani. Tra questi si ricorda Paolo Sorrentino, nel premio Oscar “La grande bellezza”, che le ha permesso di vincere il Nastro d’argento e il Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista.

La telefonata della De Filippi alla Ferilli

Il legame tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è nato proprio in un programma della conduttrice, C’è posta per te. L’attrice era chiamata a incontrare il suo primo amore di gioventù, e da quel momento in poi si è creato il feeling, sfociato in un’amicizia profonda e sincera.

In seguito all’incontro dal quale è nato l’affetto reciproco, la De Filippi ha deciso di invitare la Ferilli a partecipare ai suoi programmi, dove il loro rapporto diventa un ingrediente fondamentale. La loro diversità e complicità diverte i telespettatori, come a Tu Si Que Vales, dove l’attrice è a capo della giuria popolare.

Proprio questo aspetto è stato approfondito da Sabrina Feriilli nel salotto di Verissimo. Nell’intervista condotta da Silvia Toffanin, ha parlato degli scherzi dei quali è vittima nel talent per mano dell’amica, che ha simpaticamente definito “diabolica“. Ma ha anche svelato un retroscena che la dice lunga sul loro affetto.

In piena notte l’attrice viene svegliata dalla luce del telefono, sul quale trova una chiamata persa di Maria De Filippi. Preoccupata che fosse accaduto qualcosa, si rimette in contatto con lei, quando la conduttrice risponde: “Cretina, ho visto il film, è un capolavoro“. Il riferimento è alla miniserie “L’amore strappato“, della quale Sabrina Ferilli era protagonista.

Un rapporto spontaneo, fondato sulla stima reciproca, e segnato dalla simpatia che ne deriva dalla loro unione: l’esempio perfetto della definizione di amicizia.