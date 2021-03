Maria Teresa Ruta vs Tommaso Zorzi, lui reagisce: il gesto fa il giro sul web. I rapporti tra loro sembrano insanabili, nonostante le ultime dichiarazioni della conduttrice

Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi sono stati molto amici nella casa del Grande Fratello Vip. Le cose tra di loro sono peggiorate quando Tommaso ha cominciato a vedere Maria Teresa in un’ottica più stratega, in seguito ad una serie di comportamenti strani che lei ha avuto nella casa. Lui l’ha nominata e lei è uscita dalla casa, salutandolo a malapena e con un atteggiamento che non è affatto piaciuto ai concorrenti. Ora che sono entrambi fuori dalla casa, lei ha rilasciato un’intervista su Radio Radio per il format Non Succederà Più.

Maria Teresa Ruta replica alle accuse di Tommaso Zorzi e lui reagisce in maniera bizzarra

Riguardo alle dichiarazioni che ha rilasciato Tommaso su di lei a Verissimo, dove l’ha definita falsa, Maria Teresa ha cercato di sminuire. “Bisogna anche ricordarsi che Tommaso è un ragazzo ironico. Non credo che mi reputi davvero falsa. Io sono sicura che se domani mattina dovessimo vederci per un lavoro ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo: “ma ci siamo capiti o non ci siamo capiti?”. Non lo pensa assolutamente che io sia falsa, è il suo modo ironico di definirmi ma è impossibile che lui lo pensi“.

Tommaso, per dimostrarle quanto sia serio il suo pensiero, ha replicato a queste accuse smettendo di seguirla su Instagram. Il suo gesto è assolutamente diventato virale e ha scatenato l’ironia, quella vera, sui social da parte del suo fandom.