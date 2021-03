Meghan Markle e Harry, finisce intervista e accade impensabile

Dopo l’intervista che ha lasciato di stucco tutta la Gran Bretagna, i duchi di Sussex hanno subito una conseguenza inaspettata.

Nell’ultima settimana hanno fatto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex infatti hanno accusato la corona con delle parole molto forti e inaspettate.

Soprattutto la duchessa infatti ha ammesso che le erano state fatte delle pressioni da parte della corona britannica per la paura che il figlio di Harry potesse nascere con la carnagione scura accusandoli quindi di razzismo. Meghan Markle alla signora Winfrey ha anche confessato di aver pensato al suicidio per il dolore causato.

Le conseguenze dell’intervista dei Duchi di Sussex

Dopo le parole scioccanti e il clamore suscitato in tutta la Gran Bretagna con una polemica ancora in atto, sono stati fatti dei sondaggi a riguardo.

Infatti in seguito alle dichiarazioni piuttosto forti molti hanno espresso le loro opinioni al riguardo e in un sondaggio di YouGov reso noto dal The Telegraph sono spuntati dei risultati inattesi.

Infatti sembrerebbe che Harry e Meghan abbiano perso la loro popolarità soprattutto in Gran Bretagna. E’ emerso che il 45% degli intervistati hanno espresso un’opinione positiva sul principe Harry mentre il 48% ha espresso un parere negativo.

Chissà quali saranno i prossimi sviluppi di questa vicenda che ha incuriosito non solo la Gran Bretagna ma il mondo intero.