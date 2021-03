L’agente di polizia ha utilizzato la sua pistola di servizio questa domenica (14 marzo) per difendersi dalla minaccia con arma da taglio.

#Paris18 Menacé avec une arme blanche, un policier a dû faire usage de son arme de service.

Périmètre de sécurité en place. Évitez le secteur. pic.twitter.com/0vFuIf3Pf4 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2021

In Francia un poliziotto ha aperto il fuoco questa domenica (14 marzo). Siamo a Parigi; precisamente nel 18° arrondissement, dove l’ufficiale della gendarmeria ha utilizzato la sua arma di servizio per difendersi dalle minacce di un presunto aggressore. Secondo quanto riporta la Prefettura di Polizia della capitale francese, attualmente le cause dell’assalto sono sconosciute, ma la polizia esclude motivazioni religiose o l’ipotesi dell’atto terroristico alla base dell’aggressione. L’area è stata isolata per consentire il proseguimento delle indagini investigative. A seguire i dettagli.

L’aggressione è culminata in tragedia

La tragedia si è consumata in tarda mattinata, intorno alle ore 11:00. Stando a quanto riporta il notiziario francese BFMTV, il poliziotto in servizio è stato preso di mira all’improvviso da uno sconosciuto mentre stava controllando le bici di alcuni suoi colleghi, i quali si erano momentaneamente allontanati a causa di un diverbio. L’assalto è avvenuto in rues des Amiraux, nel quartiere di Clignancour, quando l’aggressore ha minacciato l’ufficiale con un coltello. Per difendersi il poliziotto ha estratto la sua pistola, provocando la fuga del criminale. L’inseguimento è terminato all’angolo delle strade Boinod, Championnet e Poissonnière, con il fallito tentativo da parte del malvivente di accoltellare l’agente di polizia, il quale ha impugnato l’arma di servizio e lo ha steso a terra con un colpo di pistola. Il malvivente è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il Quartier Generale della polizia di Parigi – l’IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale) – ha aperto un’indagine per stabilire dinamiche e circostanze dell’omicidio.

Fonte BFMTV France