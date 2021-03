Noemi, dove vive, la sua casa e tutto sulla sua vita privata

La cantante romana è ormai da anni una delle artiste italiane più amate per la sua voce e la sua grinta. Ma conosciamo meglio alcuni aspetti della sua vita.

Noemi sarà ospite nella giornata di oggi di Domenica In, Mara Venier ospiterà la cantante romana che si aprirà raccontando alcuni aspetti della sua professione e della sua carriera.

Ma conosciamo meglio chi è Noemi.

Veronica Scopelliti in arte Noemi nasce a Roma il 25 gennaio 1982. Fin da piccola segue la sua passione per la musica partecipando anche al Festival di Castrocaro. Ma la sua carriera inizia nel 2008 quando partecipa a X-Factor nella categoria Over 25 capitanata da Morgan venendo eliminata nel corso della dodicesima puntata e classificandosi quinta.

La casa e la vita privata di Noemi

Nel 2010 prende parte al Festival di Sanremo con il brano Sulla mia pelle, torna cinque volte sul palco dell’Ariston e il suo più grande successo c’è stato nel 2012 con il brano Sono solo parole scritto da Fabrizio Moro con il quale si è classificata terza.

Nell’anno appena trascorso ha ammesso di essere stata protagonista di una vera e propria metamorfosi che l’ha portata a cambiare sia nell’aspetto che nello stile musicale presentandosi quest’anno a Sanremo con uno stile del tutto rinnovato.

Noemi si è sposata nel 2018 con il musicista Gabriele Greco e la coppia vive a Londra precisamente a West London. I due stanno insieme dal 2008, ancor prima che lui entrasse a far parte della sua band.