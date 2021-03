Nunzia De Girolamo la “sfilata” da capogiro. Lei fa impazzire- VIDEO

Nunzia De Girolamo ha condiviso un video sui social. Bellissima, con una sfilata ha sfoggiato un look mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Mini dress dalle trasparenze e tacchi alti. Questo il look sfoggiato da Nunzia De Girolamo nell’ultimo reel condiviso su Instagram. Nelle immagini la De Girolamo sfila davanti all’obiettivo. Bellissima, sopra al vestito indossa una maxi sciarpa che lentamente toglie sfoggiando l‘outfit mozzafiato.

Nella didascalia al post la conduttrice ha commentato: “Anche la quarta puntata di “Ciao Maschio” è andata. Come sempre un mix di sorrisi, emozioni e sincerità. Buona domenica” Subito è boom di like. Nunzia è seguitissima sui social. Sono più di 92 mila i follower che ogni giorno interagiscono con i suoi contenuti.

La conduttrice posta quotidianamente foto di vita personale e professionale in cui si mostra sempre radiosa e bellissima. Fisico mozzafiato, capelli corvini e profondi occhi neri. A conquistare il pubblico sono il suo fascino e il suo talento.

LEGGI ANCHE > Nunzia De Girolamo SI SIEDE e ti stende al tappeto: avvalla le gambe e… – FOTO

Nunzia De Girolamo, tra politica e tv: l’esordio come presentatrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

LEGGI ANCHE > Nunzia De Girolamo, bellezza senza confini: un piacere per gli occhi! – FOTO

Classe 1975, Nunzia De Girolamo è una conduttrice ed ex politica italiana. Nata a Benevento, intraprende gli studi in giurisprudenza svolgendo poi la professione di avvocato.

Dopo approda nel mondo della politica diventando coordinatrice di Forza Italia nella sua città. Di seguito assume la carica di deputato alla Camera nella lista di Il Popolo della Libertà e poi viene nominata Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per quanto riguarda la carriera nel mondo dello spettacolo nel 2019 ha preso parte a Ballando con le stelle. Nel 2021 ha debuttato come presentatrice del programma Ciao Maschio. Una trasmissione firmata Rai in onda nella seconda serata di sabato. Una sorta di viaggio nell’universo maschile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Per quanto riguarda la vita sentimentale è sposata con il politico Francesco Boccia. Dal loro matrimonio è nata la figlia Greta nel 2012.