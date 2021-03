Polina Malinovskaya la sexy sirena in bikini che fa impazzire il web – FOTO

Polina Malinovskaya grazie all’ultimo scatto pubblicato sui social è riuscita letteralmente a far perdere la testa e il cuore ai tanti fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Pur essendo originaria di un paese che non si affaccia sul mare Polina Malinovskaya incarna perfettamente l’ideale di sirena. Con i suoi lineamenti delicati e i colori tipici delle bellezze dell’est infatti sarebbe capace di ammaliare e far schiantare contro gli scogli qualunque novello Ulisse tentasse di resiste al suo fascino. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram la bella modella bielorussa con origini italiane si è mostrata in tutto il suo splendore vestita soltanto di un bikini. L’esotico mare cristallino che le bagna il corpo fino alle caviglie a stento riesce a reggere il confronto con la sua bellezza mozzafiato. Le dolci acque delle Maldive accolgono le sue forme sinuose che a difficoltà riescono ad essere contenute dal costume argentato. Gli occhi chiari e i lunghi capelli biondi per questa volta raccolti completano un’immagine da sogno degna di entrare in qualsiasi poema epico.

LEGGI ANCHE -> Heather Parisi, quel silenzio che fa rumore sulla figlia e il fidanzato

Il successo di Polina Malinovskaya

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

LEGGI ANCHE -> Ludovica Pagani, il jeans che esalta ogni curva, la visuale è impagabile – FOTO

La carriera nel mondo della moda di Polina Malinovskaya è iniziata davvero molto presto quando cioè la sua bellezza le ha permesso di trasferirsi a Milano ad appena 16 anni. Dal suo primo scatto pubblicato sulle riviste, in quel caso si trattava semplicemente di un primo piano del suo occhio, di strada ne ha fatta tantissima. Il fascino innato, i lineamenti e le forme prorompenti che Madre Natura ha voluto concederle l’hanno portata in breve tempo a diventare una delle modelle più richieste. In particolare le case di moda che commercializzano lingerie fanno a gara per contendersi Polina come testimonal delle proprie linee. Molto attiva nel mondo dei social grazie ad abilità e bellezza è riuscita, specialmente su Instagram, a creare intorno a sé una comunità sempre più folta di ammiratori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Proprio sul famoso social network infatti al momento Polina è vicina a contare i 3 milioni e mezzo di follower. Merito dei post che pubblica quotidianamente nei quali racconta soprattutto dei suoi viaggi e le avventure di cui è protagonista. Per condividere le foto scattate fra un set e l’altro inoltre usa ben 3 lingue: italiano, inglese e russo.