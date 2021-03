Sara Croce, la canotta è illegale: un lato A da Oscar. É lei la Bonas – FOTO

La modella Sara Croce delizia i fan con un primo piano della sua divina bellezza: la canotta evidenzia il décolleté da Oscar

La modella Sara Croce condivide su Instagram un altro scatto della sua divina e dolcissima bellezza, che ad Avanti Un Altro ha acquisito enorme popolarità. La Bonas ad oggi vanta infatti 892 mila follower, che non manca di deliziare con le sue splendide immagini, sempre molto intriganti. Attualmente ritornata nella nuova edizione del game show più apprezzato della televisione, condotto da Paolo Bonolis, è possibile ammirarla insieme al resto del cast nella fascia preserale su Canale 5.

Sara Croce, Venere su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Una bellezza che rapisce l’anima quella di Sara Croce, come una moderna Venere. Lunghi capelli biondi, occhioni azzurri, curve mozzafiato, distribuite per 178 centimetri di puro fascino: impossibile non innamorarsene. Non a caso nel 2019 ha interpretato il noto ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 8, trampolino di lancio della sua carriera televisiva

L’ultimo scatto postato su Instagram celebra al massimo la sua splendida immagine, in un primo piano che evidenzia i dolci lineamenti della modella. La canotta nera con scollo profondo esibisce infatti il magnifico lato A, ma il vero protagonista dello scatto risulta lo sguardo, che provoca la stessa emozione di un tuffo nel mare. Semplicemente divina.

Impreziosito dal make up che intensifica le lunghe ciglia, esercita un effetto estremamente ammaliante sullo spettatore. I fluenti capelli biondi la incorniciano, spostati delicatamente dietro l’orecchio, a evidenziare ancora di più il viso perfettamente armonioso e angelico del quale è dotata.

Con questo semplice scatto conquista più di 25 mila like e il cuore degli ammiratori, che riversano la loro ammirazione in una serie di commenti adoranti.