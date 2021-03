Scontro durissimo fra Selvaggia Lucarelli e i colleghi de Il Foglio. Loro la definiscono “paragiornalista”, lei contrattacca: “Siete miserabili”

Il paragiornalismo dilaga nei social dove Selvaggia #Lucarelli non solo richiede per sé il vaccino ma stabilisce il pandemicamente corretto – di @SalvatoreMerlo https://t.co/Ixw704SRzX — Il Foglio (@ilfoglio_it) March 11, 2021

Selvaggia Lucarelli non è nuova a polemiche e diverbi accesi. Stavolta il motivo della querelle è l’opinione espressa dalla penna del Fatto quotidiano in merito all’opportunità di considerare essenziale il lavoro dei giornalisti, in modo che abbiano accesso prioritario al vaccino. “Non chiedo il vaccino – ha scritto su Twitter Lucarelli – però che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace”. E poi: “In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare. Siamo stati non utili, necessari”.

Le sue affermazioni hanno sollevato un polverone e c’è chi la accusa di volere una corsia preferenziale. Salvatore Merlo de Il Foglio, si è scagliato duramente contro di lei: “È un’opinionista tuttologa del web e giurata di Ballando con le Stelle. Come accanto alla farmacia c’è la parafarmacia, come oltre ai medici ci sono i paramedici, così il cerotto sull’informazione lo mette il paragiornalista”.

LEGGI ANCHE -> Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte: si indaga sulla morte di un prof

Selvaggia Lucarelli, la litigata indimenticabile: “Siete miserabili”

Il Foglio scrive che ho chiesto per me il vaccino, mentendo e deformando la realtà. Soprattutto, prende una foto di ballando con le stelle (la più scollata, badate bene) e cita solo quello, fingendo che non lavori per due testate e una radio. Il giornalismo, spiegato bene. pic.twitter.com/GVhDdiagRU — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 12, 2021

LEGGI ANCHE -> Tommaso Paradiso, dopo i The Giornalisti la nuova passione – FOTO

Immancabile la risposta della Lucarelli. La giornalista ha ribattuto piccata con dei tweet. “Il Foglio scrive che ho chiesto per me il vaccino, mentendo e deformando la realtà. Soprattutto, prende una foto di Ballando con le stelle (la più scollata, badate bene) e cita solo quello, fingendo che non lavori per due testate e una radio. Il giornalismo, spiegato bene”. E ancora: “Il capolavoro di mistificazione (e svalutazione ovviamente ai danni di una collega donna) è di Salvatore Merlo, vicedirettore de Il Foglio. Siete dei miserabili”.

Tuttavia toccherebbe dire “chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Un paio di giorni fa proprio Selvaggia Lucarelli aveva alimentato una discussione decisamente accesa su Facebook, ai danni di una collega. Anche Margherita Fronte, giornalista di Focus che si occupa di salute, aveva espresso il suo dissenso rispetto alla posizione sui vaccini della Lucarelli. L’opinionista l’aveva quindi definita “una che ha scritto una manciata di articoli. Una non proprio sul campo”, mettendone in discussione la professionalità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Si è sollevato l’ennesimo polverone, visto che gli utenti non hanno apprezzato il modo in cui la Lucarelli si è rivolta a Margherita Fronte. Anche il direttore di Focus, Raffaele Leone, è intervenuto in sua difesa, e ha scritto: “Selvaggia, dal piedistallo del giornalismo “vero” su cui è salita, è caduta. Perché se c’è una buona regola – quella sì universale – di chi fa informazione, è di sapersi informare“.