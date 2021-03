Striscia la Notizia e i doppi sensi da censura tra Gerry e la Manzini

Striscia la Notizia. Un susseguirsi esilarante di doppi sensi ha caratterizzato la trasmissione in onda nella fascia serale di Canale 5

Com’è noto, dopo l’addio inaspettato di Ficarra e Picone e la parentisi gettonata di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, da lunedì 8 marzo i nuovi conduttori di Striscia la Notizia sono Gerry Scotti e Francesca Manzini. I due sono una squadra già rodata; avevano ricoperto lo stesso ruolo insieme lo scorso anno, per la durata di una settimana, dal 2 al 7 Marzo 2020.

Hanno trovato nuovo affiatamento. La Manzini aveva rivelato di sentirsi in ansia a causa del compito che le è stato affidato, tuttavia è proprio la presenza di zio Gerry a suo fianco a farla sentire sicura e a donarle serenità. “Ora ho fatto un pieno di camomilla e sono pronta a tornare per tre settimane” – ha dichiarato ai media.

Lo spirito goliardico che si respira negli studi della trasmissione di Canale 5 si evince dalla prontezza delle battute intercorse tra i due presentatori, spesso cariche di doppi sensi, in barba al politically correct che imperversa come una scure di censura.

Striscia la Notizia: festival dei doppi sensi

Il tg satirico Striscia la Notizia, con evidente ironia, si scaglia contro il dilagante politically correct che, se da un lato sta plasmando la sensibilità sociale, dall’altro il suo abuso potrebbe sfociare nella censura. Grazie alla rubrica presentata dall‘ Ispettore Longinotti, si sono bonariamente presi in giro alcuni nomi di cibi della nostra gastronomia tradizionale. Il salame Finocchiona dovrebbe essere quindi meglio conosciuto da oggi in poi come “Insaccato sus scrof domesticus condito con feniculum volgare”. Sotto accusa anche il vino Passerina, tacciato di contenere un epiteto ingiurioso.

Tornati in studio, Gerry Scotti proclama: “La Passerina è un vino meraviglioso” – scatenando le risate maliziose della collega Francesca Manzini. “Mi sembra di parlare con la Clerici senza la parrucca” – dice, dunque, l’attrice e imitatrice. Presegue zio Gerry, rincarando la dose sui doppi sensi: “Ho anche un vino veneto buonissimo che si chiama Durello”. Proseguono le risa in studio. Zio Gerry conclude con pensiero più serio: un saluto agli esercenti che stanno vivendo un periodo difficile a causa della pandemia