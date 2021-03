Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte: si indaga sulla morte di un prof

Bloccato in via precauzionale il vaccino AstraZeneca in Piemonte: si attendono riscontri sulla morte di un docente vaccinato a Biella

“Si tratta di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”. Si è espresso così l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sulla vicenda che ha visto la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio regionale. La decisione è stata presa in seguito alla morte di un professore a Biella, avvenuta il giorno successivo alla vaccinazione.

Per questo, in via precauzionale, il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi del Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto l’immediata sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del medicinale di AstraZeneca. Si procederà con accertamenti sul lotto coinvolto da parte della Commissione regionale di vigilanza sui farmaci.

Il professore scomparso si chiamava Sandro Tognatti, 57 anni, di Cossato, nel Biellese. Insegnava clarinetto al conservatorio di Novara e suonava per l’orchestra Rai di Torino.

Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte: si indaga sulla morte di un professore di Biella. Ma ci sarebbe un caso anche a Bologna

L’insegnante deceduto a Biella non è l’unico ad essere scomparso pochi giorni dopo il vaccino. Un caso molto simile è quello di Giuseppe Morabito, vicepreside dell’istituto secondario di primo grado ‘Veggetti’ di Vergato, in provincia di Bologna. L’uomo è morto a una decina di giorni di distanza dalla somministrazione di una dose di vaccino AstraZeneca.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, le indagini procederanno spedite. “Apriremo un fascicolo, faremo tutti gli accertamenti necessari – ha dichiarato al giornale il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato – ma non c’è nessun allarmismo e nessun indagato al momento. Accerteremo quali sono le cause della morte, poi ne trarremo le conseguenze“.

Anche in Emilia-Romagna spiegano che non è il caso di cadere nel panico, come ribadisce il procuratore Amato. “Saranno coinvolti i Nas, ma non diffondiamo terrore. Indagheremo, è il nostro mestiere. Le vaccinazioni se ci sono vanno fatte, anzi dovrebbero essere fatte a tutti. Al momento non c’è alcuna preoccupazione in questo senso”.