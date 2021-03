Veronica Gentili “red version”. Spacco da brividi e tacco 12. Atomica – FOTO

La giornalista Veronica Gentili ha condiviso uno scatto social davvero unico, indossa infatti camicetta e tacco 12 di un bel rosso fiammante

Classe 1983, Veronica Gentili è figlia di un dirigente Rai, si è diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nel 2006 e attualmente è il volto fisso del programma “Stasera Italia Weekend”.

Forbes l’ha definita una delle donne più influenti del nostro giornalismo, dirige con autorevolezza il programma di Rete 4 diventando in pochi anni un nome importante per il nostro giornalismo nazionale d’inchiesta.

Veronica Gentili, in rosso è mozzafiato. Cattura i fan con un’eleganza innata

Basta poco per attrarre l’attenzione a volte, un bel sorriso e un look semplice, come quello indossato ieri sera da Veronica Gentili nell’ultimo scatto postato sulla su pagina Instagram. La giornalista di “Stasera Italia Weekend” ha regalato forti emozioni ai fan che la seguono ormai da diversi anni e che ne apprezzano la grande professionalità e bellezza disarmante. Un compendio che unito insieme è l’arma vincente per mettere ko chiunque.

Nello scatto in questione Veronica è seduta al bancone dello studio di Rete 4 ed indossa una gonna matita color nocciola lunga fino al ginocchio ed una camicetta rosso fiammante che ben si abbina invece con le decolleté tacco 12 che notiamo ai suoi piedi. Si tratta, quello delle scarpe, di un particolare che sicuramente ha spiazzato molti ammiratori della giornalista, un elemento inusuale che però la fa apparire rock nell’insieme dell’outfit complessivo, seppur molto rigoroso.

“Davvero bella 👏👏👏👏e soprattutto veramente in gamba, validissima professionista!!!!” scrive una fan, e anche Claudio Geurrini non si esime a lasciare un commento alla collega: “Come sempre, attualissima 🙌”.