Il 15 Marzo si festeggiano San Zaccaria ( 91º papa ) e Sant’ Eusebio di Vercelli, esponente principale della lotta contro l’eresia ariana e Santa Luisa di Marillac, vedova e religiosa, fondatrice delle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli. Ricorre anche la Giornata europea per i diritti dei consumatori, giunta ormai alla 35° edizione.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

44 a.C. – Muore Caio Giulio Cesare, assassinato in Senato (Idi di Marzo)

270 – Nasce San Nicola di Bari

1493 – Cristoforo Colombo ritorna dal suo primo viaggio nelle Americhe

1738 – Nasce il giurista e filosofo Cesare Beccaria

1820 – Il Maine diventa il 23º Stato degli USA

1892 – Fondata la squadra del Liverpool Football Club

1906 – Nasce la Rolls-Royce Limited

1939 – Cecoslovacchia: i tedeschi invadono Praga

1955 – Nasce il politico Roberto Maroni

1956 – Il musical My Fair Lady debutta a Broadway

1968 – Nasce la cantante e show girl Sabrina Salerno

1975 – Nasce l’attrice Eva Longoria

1975 – Muore l’armatore Aristotele Onassis

1985 – Registrato il primo dominio internet, www.symbolics. com

1990 – Michail Gorbačëv eletto come primo presidente esecutivo dell’Unione Sovietica.

2011 – In Siria inizia la guerra civile

2019 – Manifestazione di milioni di studenti contemporaneamente in 150 Paesi, in oltre 2000 città per il “FridaysForFuture” (Venerdì per il futuro), a sostegno della battaglia in difesa del clima promossa dall’ attivista 16enne svedese Greta Thunberg