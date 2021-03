Denunciato per truffa aggravata un 23enne sassarese che ha raggirato una donna di Reggio Emilia svuotandole il conto corrente

Le truffe online sono sempre dietro l’angolo e lo sa bene una donna di 60 anni che si è vista svuotare il conto corrente dopo aver pubblicato un’inserzione sul web per vendere a 400 euro il suo vecchio salotto. Dopo essere stata contattata dall’acquirente, anziché ricevere i soldi, si è ritrovata il conto svuotato di oltre 2mila euro come ha comunicato ieri Reggiosera.it.

Si è fatto avanti un giovane compratore disposto ad acquistare i pezzi d’arredamento con pagamento immediato. Ma qualcosa non è andato a buon fine e la signora di Reggio Emilia ha subito il furto senza accorgersene. Ecco cosa è accaduto.

Spariti 2mila euro dal conto corrente tramite un codice al bancomat, denunciato l’acquirente

La signora residente in provincia di Reggio Emilia poco dopo aver inserito online l’annuncio di vendita, ha ricevuto un contatto diretto da un compratore disposto ad acquistare immediatamente il salotto, l’unica condizione, quella relativa al metodo di pagamento: il giovane chiedeva infatti che venisse effettuato a uno sportello bancomat ricaricando direttamente il conto della venditrice.

La donna, seguendo le indicazioni telefoniche dell’acquirente, si è prima recata al bancomat più vicino e dopo aver inserito il codice datole dal ragazzo, non ha visto accreditare i 400 euro pattuiti sul conto, ma piuttosto sparire ben 2mila euro. Dopo l’operazione l’acquirente ha chiuso la telefonata ed è sparito.

La vittima però è andata immediatamente alla caserma dei Carabinieri di Quattro Castella per denunciare l’accaduto e dopo indagine accurate gli inquirenti hanno rintracciato l’intestatario della prepagata. Le forze dell’ordine hanno denunciato per truffa aggravata un giovane 23enne di Sassari, si tratta di un volto noto già conosciuto da tempo per altri episodi di speculazione.