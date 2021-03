Alena Seredova: coccole in zona rossa, quanta dolcezza in una FOTO

Alena Seredova sfida la zona rossa con un bacio al suo amore, la figlia ha dieci mesi e si lascia coccolare dalla mamma, che spettacolo

Alena Seredova si lascia travolgere dall’amore per sua figlia e sfida le distanze di sicurezza che il Covid-19 impone. Quando si tratta della piccola non ci sono regole che valgono e così l’attrice ceca mostra tutta la sua dolcezza al popolo di Instagram. La giovane mamma si gode una bella giornata di sole in zona rossa, accanto alla principessa della famiglia ed il resto può anche attendere.

Alena Seredova: come passa il tempo con la figlia?

L’ex moglie di Gigi Buffon è da qualche anno impegnata in un’altra relazione dalla quale è nata lo scorso maggio la piccola Charlotte, da tutti amata. I fratelli sono pazzi di lei, così come la mamma e il papà. Alena Seredova ha da un po’ abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi di più alla cura della casa e della famiglia, è invece molto attiva sui social dove condivide quotidianamente foto e video di alcuni momenti della sua vita. Dal tempo libero ai suoi cari. Il suo ultimo post è un ritratto di amore: lei e la figlia in mezzo alla natura. Dallo scatto si nota la felicità della Seredova, quando ha in braccio la principessa non ha occhi per nessuno, solo per lei.

“Stupende mamma e figlia” commenta un fan; “Una delle poche donne non odiata dalle altre donne” scrive un utente. Il web ha molto rispetto per l’attrice ceca, da anni la donna è ammirata e supportata dal pubblico italiano. Ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento.