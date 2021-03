Amelia Fiore senza rivali, il suo balcone vince contro tutti…che panorama! – FOTO

Amelia Fiore mette a tappeto ogni possibile rivale grazie ad una coppia di foto pubblicata sui social capaci di far perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Dopo gli ultimi scatti pubblicati da Amelia Fiore sul suo profilo Instagram non ce n’è davvero più per nessuno. La bella influncer ha offerto ai suoi follower adoranti ben due foto mostrando in ognuna i suoi due lati. Affacciata ad un balcone della stupenda città di Bari Amelia nel primo scatto, per mettere in evidenza il vestito che indossa, si lascia ammirare dal suo lato B. L’abito che indossa è una tonalità di marrone e le arriva fin sotto il ginocchio, il suo essere prezioso sta però nella caratteristica di essere aderente. Il tessuto infatti fascia delicatamente il corpo sinuoso di Amelia mettendo ancora di più in risalto le generose curve dello statuario lato B. Nella seconda foto invece, sempre appoggiata alla ringhiera del balcone, la modella mostra il suo viso, e non solo quello, intento a guardare il panorama. A saltare immediatamente agli occhi è il seno prosperoso che sembra non avere nessuna voglia di restare imbrigliato nell’abito scelto.

Lo straordinario successo di Amelia Fiore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore sta lentamente scalando le classifiche delle migliori influencer d’Italia. In questo momento la sua posizione si aggira all’incirca fra le prime 500 e non è un risultato così scontato vista la grande concorrenza. Alla base del suo successo c’è indubbiamente tutta la grazia che la Natura ha voluto concederle. Le sue curve sinuose e le forme prosperose da vera bellezza mediterranea di sicuro le hanno dato un facile lascia passare per il cuore di migliaia di fan. A questo però bisogna aggiungere anche una personalità decisa e forte di una donna che sa come valorizzarsi e soprattutto presentarsi agli occhi del pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Mostrando infatti dettagli tanto generosi del suo corpo basterebbe infatti molto poco per scadere nella facile volgarità che dopo poco certamente annoierebbe anche i fan. La capacità di Amelia invece sta nel sapersi presentare sempre al meglio, alzando ad ogni foto l’asticella del desiderio con lo scopo di assicurarsi a tempo indeterminato l’affetto e la fedeltà dei suoi tantissimi follower.