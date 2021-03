Anna Tatangelo in bikini. La ragazza di Sora è una statua: forme stravolgenti – FOTO

Scorrendo fra le vecchie foto di Anna Tatangelo ci si ritrova in paradiso: il fisico e le forme lasciano senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Nello scorrere il profilo di Anna Tatangelo non ci si potrebbe affatto annoiare. La cantante di Sora, che ha incantato tutti non solo con le proprie doti canore, ma anche per l’indiscusso fascino, è la sola ed unica regina di Instagram. Oltre 1,7 milioni utenti che ogni giorno si palesano con likes e commenti agli scatti, non perdendosi neanche un istante della vita della loro beniamina.

L’artista, come si evince dalle stories, dedica molto tempo alla cura del proprio corpo. A tale scopo, Anna ha deciso di iniziare la settimana con una lunga camminata sul tapis roulant: un modo pratico e utile per mantenersi in forma. Ripescando vecchie foto, i risultati dei suoi sforzi sono ben evidenti: il fisico della Tatangelo, scolpito e atletico, risalta in ogni posa.

Anna Tatangelo, il fisico statuario sconvolge: bikini esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Il profilo Instagram di Anna Tatangelo pullula di scatti a luci rosse che hanno mandato i followers in visibilio. Durante la scorsa estate, la cantante non si risparmiava dal condividere foto in bikini che ne mettevano in risalto ogni curva. Nel contenuto in questione, la cantante è una visione paradisiaca: occhiali a specchio e sguardo distratto, ma il fisico non passa di certo inosservato.

Il bikini a triangolo evidenzia ancora di più il décolleté esplosivo, mentre la posa di profilo pone l’accento sulle gambe marmoree e sul fondoschiena. Di certo, Anna ha fatto sì che i followers passassero un’estate bollente, e nei prossimi mesi non deluderà di certo le aspettative.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Una bellezza che, a distanza di mesi, si riconferma in tutto il suo splendore. Senza dubbio, la separazione da Gigi D’Alessio non ha affatto intaccato l’artista, che appare sempre in forma smagliante.