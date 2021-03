Antonella Mosetti, la posa da diva si fa bollente, unica – FOTO

La sensuale showgirl Antonella Mosetti indaga su nuove forme di libertà: dopo la corsa in tenuta sportiva è bella come una diva.

Inizia il primo giorno di lockdown nazionale e la showgirl Antonella Mosetti è pronta per ritagliare nella sua routine quotidiana dei momenti di assoluta libertà. Abituata ad adattarsi alle tipiche abitudini casalinghe, soprattutto in seguito alla sua non così recente partecipazione al reality del “Grande Fratello Vip“, sembra non fare alcuna fatica a trovare degli interessanti diversivi. Antonella vi partecipò assieme a sua figlia Asia, di cui porta il nome tatuato sul suo braccio destro contornato da un prorompente diamante.

Antonella Mosetti, posa da diva e giardini tropicali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Il giusto esempio per raccontare la mattinata della quarantaseienne soubrette romana è dato dallo scatto appena pubblicato sul suo profilo Instagram. Antonella non poteva fare a meno di mostrare ad i suoi ammiratori il comodo e colorato abbigliamento sportivo indossato per l’occasione. Dopo aver condiviso una storia in cui, la ritmata e perfetta colonna sonora “Run” primeggia sulla pista rossa, si presume che la showgirl abbia approfittato della giornata di sole per godere di una energica corsetta all’aria aparta.

Poi, con la didascalia “Garden 🪴” Antonella rendendo nota la sua successiva siesta in cortile esordisce con il suddetto scatto magistrale e ricevendo in meno di mezz’ora oltre 7mila apprezzamenti. Posa da diva, labbra carnose e sguardo abbastanza soddisfatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Inoltre, come farà notare un utente grazie ad al suo commento: “Un giardino tropicale sul busto… “, pare che a riprendere le caratteristiche ornamentali del giardino alle sue spalle, ed in quello metaforico all’interno della descrizione all’istantanea, pare che la fantasia naturale del completo ci riesca alla perfezione.