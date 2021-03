Arisa scoppia a piangere e commuove il web: “Nessuno è infallibile” – FOTO

Il mondo dei social è rimasto profondamente toccato dalla sensibilità che Arisa ha lasciato trapelare ai suoi fan

Arisa è uno dei personaggi più amati del panorama musicale e non solo grazie alla sua incredibile voce. La cantante è infatti molto apprezzata anche per la sua capacità di mostrare, senza nessuna remora, anche aspetti più intimi e anche dolorosi della sua vita. In una sua recente intervista Arisa, parlando della sua attuale situazione sentimentale non è riuscita a trattenere le lacrime. Un momento difficile che la cantante non ha pensato nemmeno per un attimo di chiudere in cassetto e nascondere ma anzi l’ha voluto riproporre anche sul suo profilo Instagram. Ai suoi tantissimi follower ha infatti voluto regalare una foto in cui è stato immortalato proprio l’istante in cui è scoppiata in lacrime. Disarmante anche la didascalia che accompagna lo scatto e che ha ulteriormente aperto il cuore dei fan Arisa ha infatti scritto semplicemente “Nessuno è infallibile“. Una dichiarazione di “umanità” che le ha permesso di conquistare ancora di più l’amore dei suoi ammiratori.

Perché Arisa è scoppiata in lacrime

Nel corso di una sua recente intervista a Mara Venier negli studi di Domenica In la cantante Arisa ha avuto un attimo di debolezza. Probabilmente l’emozione è stata troppo forte quando è stato toccato un tasto evidentemente per lei dolente. Nel salotto della domenica di Rai 1 l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime quando le è stato mostrato un filmato in cui era presente anche il suo compagno nonché manager. È infatti da diverso tempo che Arisa è legata sentimentalmente ad Andrea Di Carlo, per la coppia si è parlato addirittura di un matrimonio la cui data sarebbe dovuta essere settembre. Nessuno dei due ha però mai né smentito né tantomeno confermato tali voci.

Di fronte a quelle immagini la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime lasciando senza parole Mara Venier e il pubblico da casa. Arisa non ha però fornito spiegazioni su cosa abbia provocato effettivamente questa sua reazione emotiva. L’unica spiegazione potrebbe essere data dall’ipotesi che sta prendendo sempre più piede nei giornali di gossip ovvero che la coppia stia vivendo un periodo di crisi.