Carolina Stramare ha condiviso su Instagram uno scatto in cui è radiosa. La modella indossa un vestito colorato. Subito è tempo di primavera.

Con la primavera alle porte, Carolina Stramare è influenzata dalle temperature miti e dallo sbocciare dei fiori. Sono proprio i fiori a impreziosire il sensuale vestito rosso che indossa nell’ultimo scatto postato su Instagram. L’abito mette in risalto il fisico mozzafiato dell’ex Miss Italia.

“Primavera in anticipo”, il commento al post della Stramare. Sullo sfondo un albero di aranci rende ancora più primaverile la foto. Subito è tripudio di like e commenti di apprezzamento da parte dei suoi 206 mila follower. Carolina è attivissima sui social. In ogni scatto pubblicato conquista i fan con la sua bellezza e il suo fascino. Occhi verde giaccio, capelli corvini, sguardo angelico, la Stramare è diventata Miss Italia nel 2019. Un traguardo dedicato alla madre mancata nel 2018.

Carolina vive con il padre e i nonni. Classe 1999 è nata a Genova. Residente a Vigevano, si è diplomata presso il liceo linguistico e ha poi frequenta l’Accademia di belle arti a Sanremo. In particolare la modella si è specializza nel settore della grafica.

Carolina Stramare: il ritiro dall’Isola dei famosi 2021

Modella e influencer, Carolina promuove numerosi brand e prodotti. Di recente ha catturato l’attenzione in merito a una sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia la modella si è ritirata per via di problematiche familiari. A prendere il suo posto l’influencer Miryea Stabile, nota per la sua vittoria all’ultima edizione della Pupa e il Secchione.

Intanto la Stramare porta avanti la sua attività collaborando con famosi marchi del settore del fashion. Nelle ultime settimane ha condiviso scatti promuovendo alcuni modelli firmati Guess. Accanto al lavoro da modella, Carolina collabora nell’attività di famiglia dedicata all’arredamento.

Da sempre appassionata di animali, la Stramare ha praticato per anni equitazione a livello agonistico. Dal 2019 è legata al calciatore Alessio Falsone.