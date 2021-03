Drammatico schianto tra bici ed auto: un morto

Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente avvenuto sulla strada che collega Caiazzo a Caserta.

Un uomo è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 marzo, in un grave incidente avvenuto sulla strada che collega Caiazzo a Caserta. La vittima è un 67enne residente a San Tammaro (Caserta). Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, il 67enne si trovava in sella alla sua bicicletta, quando improvvisamente ha perso il controllo della due ruote in discesa andandosi a scontrare contro un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia. Il conducente della vettura si è subito fermato prestando soccorso al ciclista e lanciando l’allarme.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per il 67enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha caricato sull’ambulanza il ciclista che è deceduto durante il trasporto in ospedale per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, pare che a far perdere il controllo della bici alla vittima sarebbe stato lo spostamento d’aria causato dal sorpasso di un camion. Sbandando poi la due ruote sarebbe finita contro l’automobile, il cui conducente non avrebbe potuto far nulla per evitare lo scontro.

Adesso sono in corso le indagini dei militari dell’Arma che dovranno identificare il mezzo pesante ed il camionista che avrebbe superato la bici.