Caterina Balivo versione “nature”, bella come mamma l’ha fatta – FOTO

La bella Caterina Balivo è stufa e lo fa sapere al mondo di Instagram, la situazione sta sfuggendo di mano ed è tempo di agire

La situazione non è più sostenibile e l’Italia non riesce più ad andare avanti in questo modo. Dal 15 marzo la maggior parte del Paese è in zona rossa e molte attività si trovano costrette a chiudere per l’ennesima volta. A distanza di un anno le cose non sembrano essere cambiate e l’incubo del Coronavirus continua ad invadere la vita delle persone. Non solo gente comune vive questo disagio ma anche i vip. Tra questi Caterina Balivo che su Instagram questa mattina ha pubblicato una foto che lascia di stucco i fan e il suo messaggio fa il giro del web.

LEGGI ANCHE>>>Caterina Balivo splendida e audace lancia un messaggio importante – FOTO

Caterina Balivo: bella ma indignata perché?

LEGGI ANCHE>>>Caterina Balivo: intrigante anche in treno, con occhiali e mascherina – FOTO

Ogni giorno la Balivo regala ai suoi fan foto e video che pubblica sul suo profilo Instagram, dove è seguita da quasi un milione e mezzo di follower che la supportano in ogni occasione. Questa mattina per la conduttrice è stato proprio il momento di lasciarsi andare, sfogandosi sui social come non ha mai fatto nella sua vita: “Nulla è cambiato.. anzi la pazienza nell’attesa è finita, ognuno di noi ha salutato persone care nascondendo il dolore perché la vita continua”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Con un selfie baciata dal sole la conduttrice sembra ancora più bella del solito, ma le sue parole rimandano ad un messaggio di indignazione, tristezza e delusione. La donna passerà la giornata con i suoi bambini e li strapazzerà di baci. La sua dolcezza è infinita ma la sua pazienza no. Senza trucco e con una camicia bianca, si gode il primo giorno in zona rossa.