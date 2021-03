Chiara Ferragni in intimo, pancione enorme: “Baby V” sta arrivando? – FOTO

Chiara Ferragni si è mostrata su Instagram in intimo. Pancione in vista sempre più grande. Alla 38essima settimana, non vede l’ora che Baby V arrivi.

Il pancione di Chiara Ferragni cresce a vista d’occhio. Come cresce il numero delle settimane della sua seconda gravidanza. Su Instagram ha condiviso uno scatto in cui si è mostrata in intimo sfoggiando il pancione in bella vista. Un selfie allo specchio dalla sua cabina armadio, sfondo che spesso si ripete nei suoi scatti.

Nella didascalia al post la Ferragni racconta come il primogenito sia nato alla 37esima settimana mentre la femminuccia in arrivo ha superato la 38esima. Da una recente visita è stato confermato all’influencer che il parto avverrà nelle prossime settimane, senza tuttavia essere sicuri su una data precisa. La Ferragni si appella ai follower domandando secondo loro quanto manca. Tantissimi i commenti in cui si ipotizza il giorno della nascita e di sostegno. C’è chi punta sul 19 marzo, la data del compleanno di Leone.

Alcuni follower hanno notano nell’ultima foto posta dalla Ferragni su Instagram come la pancia di Chiara si sia abbassata. Un sintomo di come manchi sempre meno al momento tanto atteso. Poi alcuni le suggeriscono di tranquillizzarsi sottolineando come le femmine siano solite far attendere maggiormente il loro arrivo.

Oltre alla data, i fan sono rimasti con il fiato sospeso in merito al nome della seconda figlia dei Ferragnez. Per ora svelata solo l’iniziale V. Tantissime le ipotesi in ballo. C’è chi sostiene che sarà il nome Vittoria, chi Vita. Non mancano poi Virginia, Viola, Victoria e Venere. Alcuni suggeriscono Versace, in riferimento alla coppia Blasy e Totti che chiamarono la seconda figlia Chanel. Ma per scoprirlo sarà necessario che la piccola nasca. Come per Leone, Fedez e Chiara sveleranno il nome solo dopo il parto. E’ certo che la bimba avrà il doppio cognome.

Intanto l’influencer più famosa d’Italia continua a condividere con i fan gli sviluppi della gravidanza e i cambiamenti del suo corpo.