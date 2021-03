Domenica Live, l’appello della vedova di Funari alla figlia: “Voglio la pace”

Mettere da parte i vecchi rancori in ricordo di Gianfranco Funari. È l’appello della vedova, Morena Zapparoli, alla figlia del conduttore, Carlotta: “È il mio desiderio”

L’indimenticabile presentatore Gianfranco Funari, volto di tanti celebri talk show, ha lasciato dietro di sè l’amarezza di una morte precoce, ma anche vecchi dissapori fra le donne importanti della sua vita. La vedova del giornalista, Morena Zapparoli, ha deciso di ricomporre la famiglia allargata e ha lanciato un appello all’unica figlia del marito, Carlotta.

La donna ha scelto di parlare del difficile rapporto con la figliastra a Domenica Live, accompagnata dall’attuale partner, Antonio Presta. Morena ha spiegato: “Il 21 marzo Gianfranco avrebbe compiuto 89 anni. Sarebbe un’occasione per fare una torta, e vorrei riunire le donne della sua vita: Rossana, la sua seconda moglie, e Carlotta, la figlia della prima moglie, per spegnere le candeline insieme“.

Domenica Live, l’appello della vedova di Funari alla figlia: “Voglio fare la pace”

Quando la padrona di casa, Barbara D’Urso le ha chiesto perché non sia così semplice alzare la cornetta e invitare Carlotta, Morena ha replicato: “Oggi come oggi c’è un rapporto civile, ma ci sentiamo poco”. Il motivo sarebbero vecchi dissapori, che si sono acuiti con la morte di Gianfranco Funari. In particolare, fra le due ci fu un duro scontro per le condizioni della tomba del giornalista, apparsa sui giornali in stato di abbandono.

L’occasione del ricordo del padre potrebbe essere quindi quella giusta per fare la pace: “Sarebbe il coronamento di un desiderio che nutro da molti anni”, ha dichiarato Morena. La donna ha ricordato anche il bel rapporto umano e professionale che la legava al defunto marito. Morena infatti è stata per molti anni l’assistente di Funari e volto femminile delle sue trasmissioni, oltre che l’amata compagna di vita.

Gianfranco Funari si è spento nel 2008. Da allora Morena ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonio Presta. La coppia è insieme da dieci anni, e anche l’uomo si è detto pronto a un ricongiungimento con Carlotta: “Vorrei che le cose si chiudessero nel migliore dei modi”.