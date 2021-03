La bella Incardona condivide una foto su instagram in cui appare sul balcone di casa, appare con un abito corto blu

Eleonora Incardona è sensuale sul balcone di casa sua mentre fa colazione, in un mini abito blu con calze nere. Nella didascalia scrive:“Visto che non si può fare colazione al bar la faccio nel balconcino di casa! Buon inizio settimana amici, bevo un caffè e scappo a lavoro“. I commenti sono tantissimi e tutti positivi:”Mi sa che prenderò in affitto l’appartamento di fronte”, “Buongiorno principessa buona settimana e sei sempre un angelo“.

Finita la storia tra Eleonora Incardona e Mirko Manola

Da tempo la Incardona non condivide più foto insieme al fidanzato e fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola. Addirittura in un post recente dove si trova RDS la bella Incardona scrive nella didascalia:”Oggi a RDS abbiamo riso, scherzato e cercato pure un fidanzato per me“. Cerca già un’altro compagno la Incardona, questo fa capire palesemente che con Manola è finita. La Leotta era abituata a condividere molte foto con la cognata, erano infatti amiche. Ma da tempo ormai non condivide più nulla con la Incardona e il fratello appare sempre solo. Non si conoscono i dettagli della rottura ma a quanto pare non sarebbero rimasti in buoni rapporti, infatti non si seguono nemmeno più sui social.

Forse la bella Incardona una volta ottenuto il successo che la Leotta ha contribuito a darle. Visto che da quando ha condiviso la prima foto con lei il suo profilo instagram è esploso di follower. Forse Eleonora ha trovato la sua strada e qualcosa tra lei e Mirko si è rotto. Oppure semplicemente non erano compatibili, le possibilità sono molte ma finché non parleranno i diretti interessati non si saprà nulla. Intanto la Incardona si rimette in piazza e cerca un fidanzato.

Forse lo ha già trovato dato che ha condiviso una foto in cui appare con un mazzo immenso di fiori e ha scritto “Fortunata”. Certo con la sua bellezza e le sue forme non dovrebbe essere difficile trovare un compagno. E anche per Mirko Manola che è sicuramente un bell’uomo non sarà difficile.