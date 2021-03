Elettra Lamborghini pronta per l’Isola: l’outfit in cui dà il meglio di sé – FOTO

Elettra Lamborghini si prepara per L’Isola dei Famosi e lo fa con grande stile: l’outfit con cui dà il meglio di sé

L’avventura dei naufraghi in Honduras comincia proprio questa sera, ma le cose non sono affatto andate come previsto. Ilary Blasi, che si trova per la prima volta a condurre la nota trasmissione, ha infatti dovuto rivedere la rosa dei suoi opinionisti: Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto presenziare in studio assieme a Iva Zanicchi, è infatti risultata positiva al Covid.

La redazione del programma non si è tuttavia persa d’animo ed l’ha rimpiazzata in men che non si dica con un degno sostituto. Sarà infatti Tommaso Zorzi a prendere il posto della bella ereditiera, con il benestare del pubblico. Elettra tuttavia non accenna a voler uscire di scena, e, dovendo partecipare alla diretta in smart working, ha pensato ad un outfit che canalizzerà tutte le attenzioni su di sé.

Elettra Lamborghini pronta per L’Isola: con l’outfit dà il meglio di sé

Qualche giorno fa, Elettra Lamborghini annunciava la propria positività al coronavirus attraverso un post decisamente insolito. La cantante, che non sembra mai lasciarsi abbattere dalle avversità, ha infatti condiviso una serie di video in cui dava conto delle proprie condizioni di salute, ma la didascalia ha fatto sorridere tutti. “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid“: queste le sue parole.

L’opinionista non si è tuttavia sottratta agli impegni presi, e questa sera avrà la possibilità di lavorare in smart working. Per l’occasione, la Lamborghini ha deciso di sfoggiare tutta la propria sobrietà, così da accertarsi di non passare inosservata. A tale scopo, nelle Instagram stories ha mostrato le pantofole a forma di unicorno: un dettaglio che ben le si addice.

Elettra, come i fan si aspettavano, sta affrontando con grande positività questo momento. Tramite i siparietti che la vedono protagonista, la cantante riesce sempre a strappare ai fan un sorriso.