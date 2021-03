Cosa nasconde sotto al vestito Federica Masolin? Mai vista una cosa del genere, i fan rimangono senza parole dopo l’ultima foto

Nata sotto il segno del toro, Federica Masolin è pronta a riscaldare le case degli italiani in zona rossa con la sua campagna pubblicitaria appena uscita in televisione e sui social. La giornalista sportiva si concede un po’ di relax prima di tornare a lavoro alla guida di Skysport e Skysportf1 e lo fa in modo sensuale e anche divertente. Seguita da più di quattrocento mila follower su Instagram, condivide con i fan alcune foto prima della diretta, scatti nel tempo libero o in famiglia. Per lei il web è la sua seconda casa.

LEGGI ANCHE>>>Federica Masolin è bellezza pura, con la sua dolcezza delizia i fan – FOTO

Federica Masolin: cosa nasconde sotto al vestito? FOTO

LEGGI ANCHE>>>Federica Masolin da Sky le sfida tutte: gonna di pelle che ti lascia senza fiato – FOTO

Visto che l’Italia da oggi 15 marzo si appresta a diventare nella maggior parte delle regioni zona rossa, l’azienda Sky per sponsorizzare una delle sue offerte ha voluto trasformare la sua campagna pubblicitaria in qualcosa di divertente e legata in particolare al momento delicato che stiamo vivendo. Federica Masolin è la protagonista di questa iniziativa e sul suo profilo Instagram spunta il video del suo lavoro. Un vestito rosso la rende ancora più bella, dalle spalle scoperte e la scollatura vertiginosa sembra una star di Hollywood. Una principessa dai capelli semi raccolti e un sorriso che scalda il cuore degli italiani che la seguono, ma cosa si nasconde sotto all’abito?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

I tacchi ormai non vanno più di moda e allora la Masolin si appresta ad indossare i calzini colorati per guardare la televisione comodamente sul divano di casa sua. Questa campagna pubblicitaria con cui ha collaborato, è un modo per rimanere vicini a tanti italiani che ancora una volta si trovano costretti a tirare giù la serranda e chiudere al pubblico la propria attività.