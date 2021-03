Francesca Ferragni ritorna su Instagram con una bella foto di lei che festeggia e un dolce pensiero da parte delle sorelle

Francesca Ferragni, la più grande delle tre sorelle che portano il cognome più famoso al mondo sul web, torna su Instagram con una nuova foto.

La sorella di Chiara, l’unica delle tre che non ha seguito la strada dei social, per il cosiddetto “effetto Ferragni” è comunque seguitissima. Conta oltre un milione di follower sul suo profilo anche se lei si occupa di odontoiatria come papà Marco. Ad ogni modo la sua esposizione sul web c’è sempre e ogni sua foto fa sempre molti like.

Del resto anche lei a livello di bellezza non ha nulla da invidiare a Chiara e Valentina. Fisico perfetto, biondissima e un sorriso che conquista. Francesca si sta preparando a diventare zia bis. Dopo l’arrivo di Leone, adesso tutti sono in fermento in casa per la piccola che l’influencer numero uno al mondo porta in grembo. Ormai manca davvero pochissimo e tutti non vedono l’ora di vederla. Forse non sarà possibile stringerla tra le braccia per via delle restrizioni ma l’attesa e la felicità si sentono.

Francesca Ferragni, ecco cosa le hanno regalato le sorelle

E per il suo compleanno Chiara e Valentina hanno mandato il loro personale regalo a Francesca Ferragni. Una torta a tema palestra che le due belle sorelline l’hanno denominata Fralestra. Due piani, uno sul bianco e uno scuro, attrezzi per allenarsi sul fondo e in cima lei e il suo fidanzato mentre si allenano.

“Bday weekend con questa torta a tema FRALESTRA mandata dalle mie sorelline @chiaraferragni @valentinaferragni 😍🎂” ha scritto a corredo della foto. Una torta molto particolare apprezzata dalla Ferragni grande e anche dagli utenti che l’hanno riempita di commenti e di like che hanno superato i 45 mila.

Francesca ha festeggiato i suoi 34 anni e si è mostrata molto serata, anche se è da sola davanti alla torta, con una maglia fucsia e un jeans, molto easy per un ennesimo compleanno che ha dovuto festeggiare lontano dagli affetti, dalle sue sorelle e dalla mamma. Sicura che ci sarà modo di recuperare appena sarà possibile.