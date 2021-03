Francesca Michielin: Chiamami per Nome è (già) DISCO D’ORO

Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez è Disco D’Oro. La soddisfazione dei cantanti è palpabile.

Meno di due settimane fa è stata pubblicata Chiamami per nome, ed ha già ottenuto la certificazione di disco d’oro. Ha dominato la classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti della scorsa settimana.

Il singolo è stato cantato al 71° Festival di Sanremo da Francesca Michielin e Fedez ed è arrivato al secondo posto nella categoria Campioni. Chiamami per nome continua ad avere successo e ad occupare i primi posti di tutte le classifiche radiofoniche e di streaming.

La canzone al momento è prima in classifica su Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #3 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video è nato da un’idea dei due cantanti e diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts , è stato girato in alcuni teatri italiani Milano per contestualizzarsi a quello che l’Italia sta vivendo in questo momento causa coronavirus.

«Vivere un sogno porta fortuna»: con queste parole Fedez ha comunicato che la canzone Chiamami per nome, seconda al 71° Festival di Sanremo, è stata certificata disco d’oro. «Chiamami per nome è disco d’oro a due settimane dell’uscita! Grazie Franci, grazie Sanremo e grazie a tutti voi».