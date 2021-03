Gianni Morandi, parla il medico: “Vi spiego come sta”, il selfie con i dottori – FOTO

Arrivano buone notizie dall’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato Gianni Morandi: dopo l’incidente, diffuso il primo scatto che lo ritrae con lo staff medico

Giovedì sera si è diffusa la notizia del grave incidente che ha coinvolto Gianni Morandi, ricoverato per alcune ustioni sul corpo. Il cantante si trovava presso la sua casa a San Lazzaro quando decise di raccogliere rami e sterpaglie per poi darli fuoco. Un’azione che aveva compiuto già svariate volte ma che in questa occasione gli è costata caro. Gianni ha infatti perso l’equilibrio, cadendo proprio a ridosso del fuoco. Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale.

Le condizioni di Gianni Morandi e la prima foto dall’ospedale

Se dapprima si è pensato alla necessità di intervenire chirurgicamente, in un secondo momento l’opzione è stata esclusa. Le ustioni restano profonde soprattutto su mani e gambe, ma per il momento la situazione è stabile e il cantante sembra reagire bene alle cure. Lo dimostra anche il primo scatto diffuso che lo vede circondato dallo staff medico.

Nonostante le condizioni e la mascherina, Gianni sorride mostrando così al pubblico ancora una volta la sua forte tenacia. Attualmente l’artista è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna dove dovrà restare fino a quando non si stabilizzerà a tal punto da poter tornare a casa. L’emergenza è tuttavia rientrata e sebbene gli stessi medici abbiano confermato la gravità della situazione, hanno successivamente confermato come il pericolo sia rientrato.

“Non c’è da preoccuparsi, guarirà presto“, queste le notizie che arrivano dall’equipe medica che ha voluto rassicurare tutti. Gianni Morandi oltre a essere un grande professionista è una persona molto amata dal pubblico e in seguito all’incidente non sono mancati messaggi di incoraggiamento e di amore per lui.