Giorgia Palmas: la dedica sui social al suo compagno FOTO

Giorgia Palmas è da poco diventata per la seconda volta mamma e sta vivendo una storia d’amore senza precedenti, ecco cosa dice al compagno

Oggi Giorgia Palmas festeggia insieme al suo compagno il loro anniversario, sono tre anni che i due condividono tutto, tra gioie e difficoltà, e ultimamente la nascita della loro piccola. In occasione di questo giorno speciale, la showgirl ha voluto dedicare un post su Instagram al suo fidanzato Filippo Magnini: “Tre anni di noi, della nostra famiglia e dei nostri progetti” inizia così il messaggio per il suo amore. Il web si scioglie.

LEGGI ANCHE>>>>Giorgia Rossi sublime, l’abito la risalta e lei è una bomba. Spettacolo – FOTO

Giorgia Palmas: un messaggio d’amore e il compagno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

LEGGI ANCHE>>>Giorgia Palmas, 39 anni: la FOTO in ottima forma. È uno splendore

Una serie di foto per ripercorrere insieme ai fan alcuni momenti della storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. E’ questo quello che ha fatto la showgirl sul suo Instagram. Poi non poteva mancare una dedica strappalacrime che ha emozionato i follower, appassionati e da sempre fan di questa relazione. “Tre anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme… io innamorata come il primo giorno e rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita”. Così scrive la conduttrice televisiva, ma il compagno ha risposto?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

Certo che sì, ma con un semplice video dalla didascalia: ” 3 anniversario”. Sì sa che gli uomini sono meno romantici delle donne e Filippi Magnini è la conferma. Chissà però se non ha organizzato una sorpresa alla sua compagna? Per il momento è top secret, non ci resta che attendere il prossimo post della showgirl. Cuori e like non mancano mai da parte dei fan.