Guenda Goria e la sofferenza atroce: “Vi spiego la mia malattia”

Guenda Goria ha parlato a cuore aperto della propria malattia, esortando le donne a non sottovalutarne i sintomi: “Io la attribuivo allo stress”

Nelle precedenti puntate di Pomeriggio Cinque, Guenda Goria ha avuto il coraggio di parlare a cuore aperto della malattia che la affligge. Figlia di Amedeo Goria e della conduttrice Maria Teresa Ruta, la giovane, salita alla ribalta dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha voluto affrontare la tematica senza alcuna riserva, per spingere le donne che la seguono ad effettuare i dovuti controlli. “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress“, ha detto l’attrice a Barbara D’Urso, con la voce rotta dal pianto.

Guenda Goria e la sofferenza atroce: il messaggio alle donne

Guenda Goria, come da lei stessa rivelato a Pomeriggio Cinque, soffre di endometriosi, una malattia che colpisce una donna su dieci, e che è molto più diffusa di quel che si tende a pensare. Tale malattia fa sì che l’endometrio, mucosa che ricopre l’utero, sia presente anche all’esterno della cavità uterina, con annesse problematiche che possono portare anche all’infertilità.

L’attrice, condividendo il proprio dolore, ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne che la seguono. “Ho scoperto che moltissime, come me, soffrono di endometriosi“, ha detto l’ex gieffina, sottolineando l’importanza di sottoporsi ai dovuti controlli. Lei stessa, che aveva inizialmente sottovalutato la questione, non aveva prestato attenzione ai sintomi.

L’edometriosi si manifesta con la sintomatologia tipica dello stress. Per tale motivo, Guenda si è accorta della malattia che la affliggeva con netto ritardo. Nel giorno della festa della donna, la figlia di Maria Teresa Ruta ha deciso di affrontare l’argomento nello studio di Pomeriggio Cinque, ricevendo l’affetto dei presenti.