Guendalina Tavassi dice addio al marito Umberto D’Aponte

E’ finito, forse già da tempo, l’amore tra Guendalina Tavassi ed il marito Umberto D’Aponte, una delle coppie più amate del web lascia senza parole i follower.

La fine della storia d’amore tra Guendalina ed Umberto è stata una decisione sofferta, decisione che avrebbe preso la Tavassi. Per il bene dei figli, una femminuccia ed un maschietto, la coppia ha deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto.

Guenda rompe il silenzio: “Ecco perché l’amore è finito”

Le cause della rottura tra Guendalina ed Umberto sarebbe da attribuire a degli “episodi” del passato, l’influencer ha spiegato nelle sue stories su Instagram: “Ho i miei motivi per aver fatto questa scelta. Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. E’ perfetto come padre, amico e complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo!”.

La coppia ha fatto comunque degli sforzi per rimediare alla rottura, soprattutto per i figli, infatti la showgirl ha continuato dicendo: “Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme. Si faceva quello che fanno tutte le coppie…”.

Poi la Tavassi ha fatto riferimento ai video hot che sono circolati in rete: “Si alimentava il rapporto con i video di cui tanto si è parlato. E pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo”.

Infine conclude dicendo: Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù…”... “Ad un certo punto se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva!”