Hoara Borselli semplice con uno sguardo disarmante: bella da impazzire – FOTO

Nuovo scatto social per Hoara Borselli che si mostra con i capelli raccolti e una maxi felpa. Ecco come ha reagito l’attrice alla nuova zona rossa

Classe 1976, Hoara Borselli, è oggi una delle maggiori opinioniste della nostra tv dove è presente dal 2019 a “Non è l’arena”, “Quarta Repubblica” e “Mattino Cinque”. L’ex modella e conduttrice, ha visto il suo primo ruolo come attrice in televisione nel 2000 quando ha interpretato Daniela Molinari nella soap di Rai 3 “Un posto al Sole”.

Hoara ha avuto anche una relazione di quasi sei anni con l’ex portiere della nazionale di calcio Walter Zenga, mentre dal 2009 è sposata con Antonello Costigliola, dalla cui unione sono nati Margot, di 12 anni, e Daniel, nato il 19 settembre del 2012.

Hoara Borselli, selfie pazzesco ma anche un messaggio rassegnato ai fan

“Ed è tornato tutto…All’Anormalità 🔴Mercoledì Addams. #zonarossa”. Così sentenzia lapidaria l’ultima didascalia a margine dello scatto postato poche ore fa sulla pagina Instagram di Hoara Borselli. Parla di anormalità come nuovo stato sociale a cui ormai ci siamo abituati da tempo. Lo fa mostrandosi in tutta la sua semplicità su Instagram, con un filo di trucco, una maxi felpa ed i capelli raccolti con la mano.

I fan apprezzano molto il suo modo di esprimersi e comunicare a loro ma anche in tv, ed i commenti che leggiamo a margine dello scatto sono tutti unanimi nel descriverla semplice e bellissima come appare.

“Mi piace molto la tua lealtà, dici sempre quello che pensi senza filtri!! Chapeu!! Ce ne fossero di più di persone come te in TV..”, “Fantastica a non è l’arena come sempre!!👏”, “Buonanotte sei sempre bellissima ❤️”. La foto ottiene in poche ore migliaia di like, Hoara è davvero troppo disarmante per non farsi notare.