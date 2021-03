Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 marzo: Stefania se ne va?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 marzo: la Zia Ernesta vuole lasciare Milano. Marta non si presenta all’appuntamento.

Marcello e Ludovica sono finalmente liberi. Dopo che il Mantovano è stato arrestato, i due posso finalmente tirare un sospiro di sollievo. La loro relazione tuttavia ne risente: ora che non sono più costretti a passare del tempo insieme, i due ragazzi finiscono per allontanarsi. Vittorio è uscito vittorioso dal confronto con alcune donne bigotte sul nuovo abito in stile british disegnato da Gabriella e adesso non attende altro che rivedere sua moglie. Marta gli ha telefonato, dicendogli che tornerà presto: è solo questione di ore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 marzo: Marta non si presenta

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello e Ludovica si allontaneranno, ma non per questo smetteranno di pensare l’uno all’altra. Anche Vittorio pensa a Marta e non vede l’ora di rivederla, tuttavia all’ultimo momento qualcosa sembra andare storto. La ragazza non si presenta a casa Guarnieri, dove è tutto pronto per accoglierla. Un personaggio in particolare sembra rimanere piuttosto scottato dalla notizia. Nel frattempo tra Guarnieri e Bergamini c’è aria di tempesta: Umberto non vuole concludere l’accordo con Cosimo e non gliene fa certo un mistero.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che che dopo la dipartita di Silvia, anche la Zia Ernesta medita di lasciare Milano. La donna vorrebbe trasferirsi a Lecco insieme a Stefania, che tuttavia non sembra troppo entusiasta dell’idea. Lasciare Milano significherebbe lasciare anche il suo lavoro al Paradiso e la vita che si sta cercando faticosamente di costruirsi.