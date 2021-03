Ilary Blasi e l’inizio bollente con Rosolino: il commento che non ti aspetti. Disagio in studio

Ilary Blasi dà avvio alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi con una battuta su Massimiliano Rosolino: in studio cala il gelo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che ha tenuto sulle spine milioni di telespettatori, apre i battenti questa sera con la prima puntata. Ilary Blasi, sostituta della veterana Alessia Marcuzzi, ha voluto iniziare la diretta salutando proprio colei che l’ha preceduta: la presentatrice, coinvolgendo anche i suoi opinionisti, le ha indirizzato un forte applauso.

In studio, ad affiancare la moglie di Totti, ci sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo è la vera sorpresa del cast: il vincitore del Grande Fratello ha infatti dovuto sostituire all’ultimo Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid. Inviato in Honduras è il celebre nuotatore Massimiliano Rosolino, marito della ballerina Natalia Titova. Proprio a quest’ultimo, Ilary Blasi non ha risparmiato una frase a dir poco piccante: il commento che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Isola dei Famosi, inizio bollente con Rosolino: in studio cala il gelo

Dopo aver presentato la squadra degli opinionisti, Ilary Blasi è corsa a salutare l’inviato di Cayo Cochinos, il celebre campione di nuoto Massimiliano Rosolino. L’atleta, vincitore delle Olimpiadi di Sidney, si trova alla sua prima esperienza, ma ha già dimostrato di saper catturare le attenzioni dei telespettatori con grande abilità. La conduttrice, che sembrava entusiasta di salutarlo, lo ha lanciato attraverso un numero assai sconvolgente.

A colpi di bracciate e respiri affannosi, Massimiliano è giunto sulla spiaggia dell’isola, mostrando in diretta le indiscusse doti atletiche. Nel sollevarsi, Rosolino ha anche messo in risalto il fisico scolpito e statuario, dovuto ai numerosi anni di allenamento. Ilary, estasiata dalla visuale, gli ha rivolto una battuta dai toni decisamente piccanti: “Vuoi essere il mio tritone?“. Il nuotatore, sorvolando sul commento, è successivamente riuscito a cambiare argomento e a distogliere l’attenzione dai suoi muscoli.

Oltre alla conduttrice, anche i due opinionisti si sono dimostrati alquanto felici della scelta dell’inviato. “Cominciamo bene” – ha esordito Iva Zanicchi commentando la forma fisica di Rosolino, mentre Zorzi è passato direttamente ai voti – “E’ un otto e mezzo, ha un bell’addominale“.